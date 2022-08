AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent.

Maandag koerste de AEX op een nieuwsluwe handelsdag en onder aanvoering van techaandelen nog 1,0 procent lager naar een slotstand van 698,33 punten, nadat vrijdag al 1,8 procent werd prijsgegeven.

Bij de start van de handelsweek galmden de woorden van vrijdag van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, uitgesproken tijdens een speech in Jackson Hole, nog na. Powell gaf aan dat de Fed voortvarend de rente zal blijven verhogen om de inflatie in te dammen, terwijl de markt juist hoopte op aanwijzingen voor een meer ingetogen beleid, nu er signalen zijn dat de inflatie in de VS aan het afkoelen is.

De iets teruglopende inflatie in de VS gaf beleggers deze zomer ammunitie om de aandelenbeurzen, na de slechtste eerste jaarhelft in ruim 50 jaar, een forse impuls te geven. "De markt liep de afgelopen drie, vier weken een beetje op de zaken vooruit door een mogelijke toekomstige draai van de Fed naar een meer duifachtige houding in te prijzen", zei Clara Cheong van JPMorgan.

"We zijn nog niet voorbij de piek in de rentecyclus", voegde Herald van der Linde van HSBC toe. De inflatie is waarschijnlijk wel op of over zijn top, nu veel grondstoffenprijzen weer wat zijn gedaald, voegde van der Linde toe.

Ook geluiden van enkele bestuurders van de Europese Centrale Bank afgelopen weekend, waarbij gehint werd op een renteverhoging van 75 basispunten bij het rentebesluit van de ECB volgende week, wogen maandag op het sentiment.

Op Wall Street daalde hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond 0,7 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,0 procent prijs gaf. In Azië noteren de hoofdindices, met uitzondering van de Chinese beurzen, vanochtend in het groen.

De Amerikaanse olie-future daalt daarnaast vanochtend nipt met 0,3 procent, na een stijging maandagavond van ruim 4 procent op een settlement van 97,01 dollar per vat. De oliemarkten reageerden voor het weekend al op uitspraken van de Saoedische energieminister, die erop hintte dat oliekartel OPEC productieverlagingen kan doorvoeren. Volgende week komen het kartel en diens bondgenoten verenigd in OPEC+ weer bijeen.

De CEO van Tesla, Elon Musk, zei maandag dat de wereld meer olie en aardgas nodig heeft. Ook moeten kerncentrales waar mogelijk worden gebruikt, terwijl er tegelijkertijd flink geïnvesteerd moet worden in duurzame energiebronnen.

"Ik denk dat we eigenlijk meer olie en gas nodig hebben, niet minder, maar tegelijkertijd zo snel als we kunnen naar een duurzame energie-economie moeten", zei Musk tijdens een conferentie in het Noorse Stavanger.

De opmerkingen van Musk komen op een moment dat een mondiale energiecrisis de gasprijzen tot recordhoogtes drijft en deze winter tekorten dreigen in Europa. De gasprijzen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan daalden maandag wel.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat het Nederlands gasverbruik in de eerste jaarhelft op jaarbasis met een kwart is gedaald.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de voorlopige inflatie in Duitsland in augustus en de Case Shiller huizenprijzenindex.

Bedrijfsnieuws

Alfen gaat in Zweden een zogeheten grid scale-batterij leveren via een samenwerking met het Zweedse energiebedrijf Ellevio. Verder verhoogde Berenberg het koersdoel voor Alfen van 110 naar 125 euro.

NX Filtration realiseerde in de eerste helft van dit jaar een forse omzetgroei, terwijl de outlook werd gehandhaafd. NX Filtration rekent voor 2022 op een omzet van 8 tot 10 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,7 procent op 4.030,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent en eindigde op 32.098,99 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager bij een stand van 12.017,67 punten.