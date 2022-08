Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Alfen verhoogd van 110,00 naar 125,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Sinds analist Axel Stasse het aandeel van de kooplijst haalde op 15 augustus, kwam Alfen met halfjaarcijfers die de verwachtingen zowel qua omzet als marge overtroffen. Bovendien werd de omzetoutlook voor dit jaar door Alfen met 14 procent verhoogd. Na de cijfers, die lieten zien dat Alfen profiteerde van de productmix ondanks verstoringen in de aanvoerketens, verhoogde Stasse zijn ramingen licht. De analist gaat er vanuit dat de winstoutlook voor de middellange termijn tegen 2025 wordt overtroffen. Op basis van de huidige waardering van het aandeel, ziet Stasse dat de aanjagers op korte termijn en de ambitieuze winstverwachtingen al zijn ingeprijsd. "Er is hierdoor weinig ruimte voor tegenvallers", waarschuwde de analist, die dan ook zijn Houden advies handhaafde. Het aandeel Alfen sloot maandag 1,6 procent lager op 114,15 euro. Bron: ABM Financial News

