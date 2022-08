Nederlands gasverbruik daalt met een kwart Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) In de eerste zes maanden van 2022 werd in Nederland een kwart minder gas verbruikt dan in de eerste helft van 2021. De gasvoorraden namen daarnaast toe. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekend. Met name de industrie en elektriciteitscentrales gebruikten minder aardgas. In het eerste halfjaar van dit jaar daalde het gasverbruik in de energie-intensieve industrie, zoals de chemische industrie, zelfs met meer dan 30 procent op jaarbasis. Ook huishoudens verbruikten minder aardgas. Naar schatting werd hier ongeveer 16 procent minder aardgas verbruikt. De aardgaswinning was 18 procent lager in de eerste helft van 2022. De invoer van gasvormig aardgas via Duitsland daalde bovendien sterk ten opzichte van vorig jaar, terwijl de invoer van vloeibaar LNG vanuit de VS en Rusland juist toenam. De gasvoorraad viel met 7,8 miljard kuub op jaarbasis 70 procent hoger uit. Vanwege de onzekere gasleveringen uit Rusland wil het kabinet de gasvoorraden aanvullen voor komende winter. Om dit te stimuleren worden bedrijven gecompenseerd als het niet winstgevend is de gasopslagen te vullen. Bron: ABM Financial News

