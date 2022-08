Alfen levert batterijsysteem in Zweden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen gaat in Zweden een zogeheten grid scale-batterij leveren via een samenwerking met het Zweedse energiebedrijf Ellevio. Dit maakte de Nederlandse fabrikant van oplaadpalen dinsdag bekend zonder financiële gegevens te verstrekken. Het gaat om het 10MW modulaire energieopslagsysteem TheBattery Elements van Alfen. Die systemen maken volgens Alfen een optimaal gebruik van hernieuwbare energie en stabiliteit in het elektriciteitsnet mogelijk. Zweden is een van de eerste landen ter wereld met een doelstelling voor een netto-nuluitstoot, die het tegen 2045 wil bereiken. Tegelijkertijd verwacht Zweden zijn elektriciteitsverbruik in de komende 25 jaar meer dan te verdubbelen, zo vermeldde het persbericht van Alfen dinsdag. Bron: ABM Financial News

