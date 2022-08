Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet, na koersdruk in de afgelopen handelsdagen waarin centrale bankiers zich agressief uitten.

IG voorziet een openingswinst van 82 punten voor de Duitse DAX en een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 25 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, hoewel niet op het laagste punt van de dag.

"De markten concentreren zich op de boodschap van 'gecoördineerde verkrapping' van Jackson Hole... de obligatierentes schieten omhoog en risicovolle activa staan een stuk lager sinds vorige week," zei Danske Bank.

Na de woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vrijdag in Jackson Hole, lieten enkele bestuurders van de Europese Centrale Bank zich dit weekend "behoorlijk hawkish" uit door te hinten op een renteverhoging van 75 basispunten volgende week, zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News.

Volgens Van Geffen kan de ECB moeilijk achterblijven als de markt ook volgende week nog op een verhoging van meer dan 50 basispunten rekent. "Ze willen immers laten zien dat ze vastberaden zijn om de inflatie af te remmen, en dan wil je niet teleurstellen", aldus de marktanalist.

Zijn collega Philip Marey voegde toe dat bestuurslid Isabel Schnabel van de ECB ook vindt dat de centrale bank "een signaal moet afgeven van een sterke vastberadenheid om de inflatie snel terug te krijgen naar 2 procent".

Voor de eurozone ligt de focus de komende dagen op de eerste inschatting van de inflatie in augustus, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Analist Van Geffen van Rabobank wees op een bericht over de plannen van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie om 'noodmaatregelen' te treffen tegen de hoge energieprijzen, inclusief een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt.

"De exacte details lijken nog niet uitgewerkt, maar samen met de hogere gasvoorraden in Duitsland wellicht ook een reden voor wat optimisme in de markt rond de Europese vooruitzichten voor de komende winter", aldus Van Geffen.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal was koploper in de CAC 40 en in de DAX won Porsche het meest. Het Franse Engie verloor ruim 4 procent en de Duitse chipgigant Infineon daalde bijna 3 procent en Bayer circa 5 procent.

Ook in Amsterdam had de halfgeleidersector het lastig. ASML, Besi en ASMI leverden 3,5 tot 4,5 procent in.

Greenyard heeft in het afgelopen kwartaal de omzet verder zien stijgen. De outlook werd gehandhaafd. Het bedrijf verwacht een omzet van 5 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 200 tot 210 miljoen euro te boeken. Greenyard daalde licht in Brussel.

HAL heeft maandag het overnamebod op Boskalis verhoogd van 32,00 naar 33,00 euro per aandeel. Boskalis won bijna 3 procent op een slotkoers van 33,02 euro.

DEME, de Belgische concurrent van Boskalis, heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien stijgen, maar werd iets voorzichtiger over de winstgevendheid voor heel dit jaar. DEME daalde ruim een procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een hogere opening tegemoet, na een lager slot op maandag.

"De markt liep de afgelopen drie, vier weken een beetje op de zaken vooruit door een mogelijke toekomstige draai van de Fed naar een meer duifachtige houding in te prijzen", zei Clara Cheong van JPMorgan.

"We zijn nog niet voorbij de piek in de rentecyclus", zei Herald van der Linde van HSBC. De inflatie is waarschijnlijk wel op of over zijn top, nu veel grondstoffenprijzen weer wat zijn gedaald.



De obligatierentes stegen maandag. De rente op tweejarige leningen noteerde op 3,44 procent en de tienjaarsrente op 3,11 procent. Aegon Asset Management en Candriam verwachten dat de stijgingen zullen aanhouden.

Beleggers rekenen in toenemende mate op dalende aandelenkoersen. Shortposities op de S&P500 index zijn gestegen tot het hoogste niveau in twee jaar tijd. Dit kan een voorbode zijn van een terugkeer naar de volatiele handel uit de eerste helft van het jaar, volgens analisten.

De olieprijs is maandag gestegen naar 97 dollar per vat. Signalen dat oliekartel OPEC overweegt om de productie te verlagen hangen boven de markt, volgens ANZ. De zeer hoge aardgasprijs in Europa creëert intussen meer vraag naar olie als alternatieve brandstof.

Tesla-CEO Elon Musk riep internationale leiders maandag tijdens een conferentie in Stavanger op om kerncentrales open te houden omdat de wereld meer olie en aardgas nodig heeft. Tegelijkertijd moet men flink investeren in duurzame energiebronnen, aldus Musk.

Bitcoin kostte maandag 20.099 dollar. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade waarschuwt dat een stevigere verkoopgolf dreigt, nadat de cryptomunt de afgelopen recent juist weer wat wist te herstellen.

"Als de prijs onder de 20.000 dollar daalt, verwacht ik een volatiele prijsbeweging, en mogelijk kunnen de stieren een verkoopgolf dan niet stoppen tot we het laagste punt van het jaar bereiken", aldus Aslam.



Bedrijfsnieuws

Walmart doet een bod op de resterende aandelen van het Zuidafrikaanse Massmart, één van de grootste retailers op het Afrikaanse continent. Walmart heeft al sinds 2010 al een meerderheidsbelang in Massmart en moest de afgelopen jaren veel geld steken in de Afrikaanse dochter, die kampte met de coronacrisis, afnemende vraag, concurrentie en gebrek aan e-commerce capaciteiten. Het bod biedt een forse premie op de recente aandelenkoers. Walmart steeg een procent. Massmart steeg 45 procent op de beurs in Johannesburg.

CEO Elon Musk van Tesla streeft naar voltooiing van de zelfrijdende technologie voor zijn elektrische auto's voor het einde van dit jaar, zo zei de topman volgens persbureau Reuters maandag tijdens een bijeenkomst in Noorwegen. Tesla daalde ruim een procent.

Facebook-moederbedrijf Meta heeft een schikking getroffen in een rechtszaak tegen gebruikers, die zeiden dat Facebook andere partijen zoals Cambridge Analytica toegang gaf tot privégegevens van gebruikers. In de principe-overeenkomst werden geen financiële details gegeven. Meta leverde ruim 1,5 procent in.

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag verdeeld.

