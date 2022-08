FMR iets kleiner in Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft op 25 augustus 2022 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC, waarin staat dat zij 3.710.782 stemrechten in Galapagos bezit, bestaande uit 3.710.782 aandelen. Dit meldde Galapagos maandagavond. FMR bezit nu gezamenlijk met haar gecontroleerde ondernemingen 3.710.782 van de stemrechten van Galapagos. Dit komt neer op 5,65 procent van de 65.728.511 momenteel uitstaande Galapagos aandelen. Dat was op 15 augustus nog 5,69 procent. FMR blijft hiermee boven de 5 procent kennisgevingsdrempel van Galapagos’ stemrechten. Bron: ABM Financial News

