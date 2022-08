Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gestegen. Bij een settlement van 97,01 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 4 procent duurder. De oliemarkten reageerden voor het weekend al op uitspraken van de Saoedische energieminister, die erop hintte dat de OPEC productieverlagingen kan doorvoeren. Volgende week komen het kartel en bondgenoten in OPEC+ weer bijeen. Volgens econoom Marc Ostwald van ADM Investor Services International blijven de oliemarkten echter volatiel, waarbij beleggers gevangen zitten tussen "aan de ene kant de zorgen over de impact van een recessie op de vraag naar olie en aan de andere kant een aanhoudend aanbodtekort en de dreiging dat de OPEC minder olie gaat produceren." Analist Phil Flynn van The Price Futures Group wees ook op potentiële tropische stormen in de Atlantische Oceaan die voor problemen zouden kunnen zorgen in de Golf van Mexico. Bovendien staat de productie in Libië onder druk nu het geweld daar weer oplaait, aldus Flynn. De CEO van Tesla, Elon Musk, zei maandag dat de wereld meer olie en aardgas nodig heeft, waarvoor kerncentrales moeten worden gebruikt, terwijl er tegelijkertijd flink geïnvesteerd moet worden in duurzame energiebronnen. "Ik denk dat we eigenlijk meer olie en gas nodig hebben, niet minder, maar tegelijkertijd zo snel als we kunnen naar een duurzame energie-economie moeten", zei Musk tijdens een conferentie in het Noorse Stavanger. Volgens de Tesla-topman vormt de ontwikkeling van batterijopslagtechnologie de sleutel om investeringen in wind-, zonne- en geothermische energie optimaal te benutten. De opmerkingen van Musk komen op een moment dat een mondiale energiecrisis de gasprijzen tot recordhoogtes drijft en deze winter tekorten dreigen in Europa. De gasprijzen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan daalden maandag wel. Bron: ABM Financial News

