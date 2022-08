Wall Street koerst licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag licht lager met nog een paar uur handel te gaan en zijn aan een opmars bezig vanaf het laatste punt van de dag. De S&P 500 daalt 0,1 procent op 4.051,37 punten, de Dow Jones index verliest 0,1 procent en noteert op 32.240,85 punten en de Nasdaq noteert 0,4 procent lager bij een stand van 12.088,37 punten.

"De markt liep de afgelopen drie, vier weken een beetje op de zaken vooruit door een mogelijke toekomstige draai van de Fed naar een meer duifachtige houding in te prijzen", zei Clara Cheong van JPMorgan.

"We zijn nog niet voorbij de piek in de rentecyclus", zei Herald van der Linde van HSBC. De inflatie is waarschijnlijk wel op of over zijn top, nu veel grondstoffenprijzen weer wat zijn gedaald.



De obligatierentes stijgen maandag. De rente op tweejarige leningen noteert op 3,41 procent en de tienjaarsrente op 3,10 procent. Aegon Asset Management en Candriam verwachten dat de stijgingen zullen aanhouden.

Beleggers rekenen in toenemende mate op dalende aandelenkoersen. Shortposities op de S&P500 index zijn gestegen tot het hoogste niveau in twee jaar tijd. Dit kan een voorbode zijn van een terugkeer naar de volatiele handel uit de eerste helft van het jaar, volgens analisten.

De olieprijs is maandag gestegen naar ruim 96 dollar per vat. Signalen dat oliekartel OPEC overweegt om de productie te verlagen hangen boven de markt, volgens ANZ. De zeer hoge aardgasprijs in Europa creëert intussen meer vraag naar olie als alternatieve brandstof.

Tesla-CEO Elon Musk riep internationale leiders maandag tijdens een conferentie in Stavanger op om kerncentrales open te houden omdat de wereld meer olie en aardgas nodig heeft. Tegelijkertijd moet men flink investeren in duurzame energiebronnen, aldus Musk.

De euro/dollar handelt maandagavond op 1,0014. Bitcoin kost rond de 20.227 dollar. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade waarschuwt dat een stevigere verkoopgolf dreigt, nadat de cryptomunt de afgelopen recent juist weer wat wist te herstellen.

"Als de prijs onder de 20.000 dollar daalt, verwacht ik een volatiele prijsbeweging, en mogelijk kunnen de stieren een verkoopgolf dan niet stoppen tot we het laagste punt van het jaar bereiken", aldus Aslam.



Bedrijfsnieuws

Walmart doet een bod op de resterende aandelen van het Zuidafrikaanse Massmart, één van de grootste retailers op het Afrikaanse continent. Walmart heeft al sinds 2010 al een meerderheidsbelang in Massmart en moest de afgelopen jaren veel geld steken in de Afrikaanse dochter, die kampte met de coronacrisis, afnemende vraag, concurrentie en gebrek aan e-commerce capaciteiten. Het bod biedt een forse premie op de recente aandelenkoers. Walmart stijgt een procent. Massmart steeg 45 procent op de beurs in Johannesburg.

CEO Elon Musk van Tesla streeft naar voltooiing van de zelfrijdende technologie voor zijn elektrische auto's voor het einde van dit jaar, zo zei de topman volgens persbureau Reuters maandag tijdens een bijeenkomst in Noorwegen. Tesla verliest meer dan een half procent.

Facebook-moederbedrijf Meta heeft een schikking getroffen in een rechtszaak tegen gebruikers, die zeiden dat Facebook andere partijen zoals Cambridge Analytica toegang gaf tot privégegevens van gebruikers. In de principe-overeenkomst werden geen financiële details gegeven. Meta daalt ruim een half procent.