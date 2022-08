Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, hoewel niet op het laagste punt van de dag. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,8 procent op 422,65 punten, de Duitse DAX daalde 0,6 procent op 12.892,99 punten, de Franse CAC 40 verloor 0,8 procent op 6.222,28 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,7 procent in het rood bij een slot van 7.427,31 punten.

"De markten concentreren zich op de boodschap van 'gecoördineerde verkrapping' van Jackson Hole... de obligatierentes schieten omhoog en risicovolle activa staan een stuk lager sinds vorige week," zei Danske Bank.

Na de woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vrijdag in Jackson Hole, lieten enkele bestuurders van de Europese Centrale Bank zich dit weekend "behoorlijk hawkish" uit door te hinten op een renteverhoging van 75 basispunten volgende week, zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News.

Volgens Van Geffen kan de ECB moeilijk achterblijven als de markt ook volgende week nog op een verhoging van meer dan 50 basispunten rekent. "Ze willen immers laten zien dat ze vastberaden zijn om de inflatie af te remmen, en dan wil je niet teleurstellen", aldus de marktanalist.

Zijn collega Philip Marey voegde toe dat bestuurslid Isabel Schnabel van de ECB ook vindt dat de centrale bank "een signaal moet afgeven van een sterke vastberadenheid om de inflatie snel terug te krijgen naar 2 procent".

Voor de eurozone ligt de focus de komende dagen op de eerste inschatting van de inflatie in augustus, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Maandag was het rustig op macro-economisch vlak. WTI-olie kostte 96 dollar per vat en is daarmee 3 procent duurder dan vrijdag, terwijl de Europese gasprijs zo'n 14 procent daalde. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,12 procent, terwijl de Duitse variant inmiddels is opgelopen naar 1,50 procent.

Analist Van Geffen van Rabobank wees op een bericht over de plannen van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie om 'noodmaatregelen' te treffen tegen de hoge energieprijzen, inclusief een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt.

"De exacte details lijken nog niet uitgewerkt, maar samen met de hogere gasvoorraden in Duitsland wellicht ook een reden voor wat optimisme in de markt rond de Europese vooruitzichten voor de komende winter", aldus Van Geffen.

De euro/dollar handelde rond het slot in Europa op 0,9996.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal was koploper in de CAC 40 en in de DAX won Porsche het meest. Het Franse Engie verloor ruim 4 procent en de Duitse chipgigant Infineon daalde bijna 3 procent en Bayer circa 5 procent.

Ook in Amsterdam had de halfgeleidersector het lastig. ASML, Besi en ASMI leverden 3,5 tot 4,5 procent in.

Greenyard heeft in het afgelopen kwartaal de omzet verder zien stijgen. De outlook werd gehandhaafd. Het bedrijf verwacht een omzet van 5 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 200 tot 210 miljoen euro te boeken. Greenyard daalde licht in Brussel.

HAL heeft maandag het overnamebod op Boskalis verhoogd van 32,00 naar 33,00 euro per aandeel. Boskalis won bijna 3 procent op een slotkoers van 33,02 euro.

DEME, de Belgische concurrent van Boskalis, heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien stijgen, maar werd iets voorzichtiger over de winstgevendheid voor heel dit jaar. DEME daalde ruim een procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot ruim een procent lager.