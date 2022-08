AEX duikt onder 700 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag onder de 700 punten gedoken. Bij een slot van 698,33 punten, daalde de techzware AEX 1,0 procent.

Na de woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vrijdag in Jackson Hole, lieten enkele bestuurders van de Europese Centrale Bank zich dit weekend "behoorlijk hawkish" uit door te hinten op een renteverhoging van 75 basispunten volgende week, zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News.

Volgens Van Geffen kan de ECB moeilijk achterblijven als de markt ook volgende week nog op een verhoging van meer dan 50 basispunten rekent. "Ze willen immers laten zien dat ze vastberaden zijn om de inflatie af te remmen, en dan wil je niet teleurstellen", aldus de marktanalist.

Zijn collega Philip Marey voegde toe dat bestuurslid Isabel Schnabel van de ECB ook vindt dat de centrale bank "een signaal moet afgeven van een sterke vastberadenheid om de inflatie snel terug te krijgen naar 2 procent".

Techaandelen stonden maandag onder druk bij oplopende rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg maar 3,12 procent, terwijl de Duitse variant is opgelopen naar 1,50 procent.

Zo'n 65 procent van de markt rekent inmiddels op een renteverhoging van 75 basispunten door de Fed in september, waar eerder nog werd gehoopt op een milder rentebeleid nu de inflatie in de VS wat lijkt af te koelen.

"Er staat nog een hele reeks renteverhogingen voor de deur. De verwachting voor de beleidsrente medio 2023 is nu opgetrokken tot bijna 4 procent", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen, die ziet dat aandelenbeleggers "scherp" reageren op Powells vastberadenheid.

Voor de eurozone ligt de focus de komende dagen op de eerste inschatting van de inflatie in augustus, aldus Aben, terwijl verder het Amerikaanse banenrapport eind deze week de nodige aandacht zal opeisen.

Maandag was het rustig op macro-economisch vlak. Maandag was het rustig op macro-economisch vlak. WTI-olie kostte 96 dollar per vat en is daarmee 3 procent duurder dan vrijdag, terwijl de Europese gasprijs zo'n 14 procent daalde.

Analist Van Geffen van Rabobank wees op een bericht over de plannen van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie om 'noodmaatregelen' te treffen tegen de hoge energieprijzen, inclusief een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt.

"De exacte details lijken nog niet uitgewerkt, maar samen met de hogere gasvoorraden in Duitsland wellicht ook een reden voor wat optimisme in de markt rond de Europese vooruitzichten voor de komende winter", aldus Van Geffen.

De euro/dollar handelde rond het slot in Amsterdam op 0,9996.

Stijgers en dalers

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een winst van zo'n 3 procent, terwijl Shell en KPN 1,5 tot bijna 2 procent stegen.

ASML, Besi en ASMI leverden 3,5 tot 4,5 procent in. De financials hielden de schade beperkt. NN Group steeg zelfs bijna een procent.

Boskalis steeg bijna 3 procent in de AMX bij een slotkoers van 33,02 euro en bleef daarmee net achter koploper Fugro. HAL heeft maandag het overnamebod op Boskalis verhoogd van 32,00 naar 33,00 euro per aandeel. De overnameprijs is aangepast voor het in mei uitgekeerde dividend door Boskalis van 0,50 euro per aandeel. De verhoogde biedprijs inclusief het dividend vertegenwoordigt een premie van circa 32 procent ten opzichte van de slotkoers voorafgaand aan de aankondiging van het eerste bod. Boskalis vraagt aandeelhouders van het bedrijf in te stemmen met het bod. Hal verloor ruim een half procent.

Inpost, dat later deze week de boeken opent, daalde ruim 3 procent.

In de AScX won Pharming meer dan 1,5 procent en steeg B&S Group ruim 3,5 procent. Nedap en Eurocommercial daalden zo'n 2,5 tot 3 procent en Majorel bijna 5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot ruim een procent lager.