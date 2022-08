Musk: wereld heeft meer olie en gas nodig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereld heeft meer olie en aardgas nodig en moet daarvoor kerncentrales gebruiken, terwijl er tegelijkertijd flink geïnvesteerd moet worden in duurzame energiebronnen. Deze boodschap had de CEO van Tesla, Elon Musk, maandag voor Europese energieleiders tijdens een conferentie in het Noorse Stavanger. "Ik denk dat we eigenlijk meer olie en gas nodig hebben, niet minder, maar tegelijkertijd zo snel als we kunnen naar een duurzame energie-economie moeten", aldus Musk. Volgens de Tesla-topman vormt de ontwikkeling van batterijopslagtechnologie de sleutel om investeringen in wind-, zonne- en geothermische energie optimaal te benutten. "Ik ben ook pro-nucleair", zei Musk verder. "We moeten echt doorgaan met de kerncentrales. Ik weet dat dit in sommige kringen misschien een onpopulaire mening is. Maar ik denk dat als je een goed ontworpen kerncentrale hebt, je hem niet moet sluiten, vooral nu niet", zei hij. De opmerkingen van Musk komen op een moment dat een mondiale energiecrisis de gasprijzen tot recordhoogtes drijft en deze winter tekorten dreigen in Europa. De invasie van Oekraïne door Rusland heeft het energie-aanbod nog krapper gemaakt, nadat de vraag naar olie en gas juist laag was ten tijde van de coronacrisis. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.