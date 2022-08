Valuta: euro toont wat herstel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) De euro heeft maandag weer even de wind in de rug, nadat de munt vorige week ten opzichte van de dollar onder pariteit dook. Na de woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vrijdag in Jackson Hole, lieten enkele bestuurders van de Europese Centrale Bank zich dit weekend "behoorlijk hawkish" uit door te hinten op een renteverhoging met 75 basispunten volgende week, aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News. De markt prijst nu ongeveer 65 basispunten in. "Hoewel ik niet denk dat zo'n stap de euro fundamentele steun geeft zolang de macrovooruitzichten voor de Eurozone niet verbeteren, kan de ECB moeilijk achterblijven als de markt ook volgende week nog op meer dan 50 basispunten rekent. Ze willen immers laten zien dat ze vastberaden zijn om de inflatie af te remmen, en dan wil je niet teleurstellen", aldus Van Geffen. Zijn collega Philip Marey voegt toe dat bestuurslid Isabel Schnabel van de ECB ook vindt dat de centrale bank "een signaal moet afgeven van een sterke vastberadenheid om de inflatie snel terug te krijgen naar 2 procent".



Analist Van Geffen van Rabobank wijst tegelijk ook op een bericht over de plannen van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie om 'noodmaatregelen' te treffen tegen de hoge energieprijzen, inclusief een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt. "De exacte details lijken nog niet uitgewerkt, maar samen met de hogere gasvoorraden in Duitsland wellicht ook een reden voor wat optimisme in de markt rond de Europese vooruitzichten voor de komende winter", aldus Van Geffen.



De euro/dollar handelt maandagmiddag op 1,0005.

