Lagere start voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, na de verliezen van vrijdag, toen de Federal Reserve aankondigde de inflatie te blijven bestrijden, ook als dat de economie pijn gaat doen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor opening 0,6 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,8 procent te gaan inleveren. Daarmee zijn de verwachte openingsverliezen wel iets kleiner dan eerder op de dag werd voorzien.

"De markt liep de afgelopen drie, vier weken een beetje op de zaken vooruit door een mogelijke toekomstige draai van de Fed naar een meer duifachtige houding in te prijzen", zei Clara Cheong van JPMorgan.

"We zijn nog niet voorbij de piek in de rentecyclus", zei Herald van der Linde van HSBC. De inflatie is waarschijnlijk wel op of over zijn top, nu veel grondstoffenprijzen weer wat zijn gedaald. Op 13 september volgen de Amerikaanse inflatiecijfers voor augustus.



De rente op met name korter lopende obligaties stegen maandag. Tweejarige Amerikaanse staatsleningen stegen naar 3,47 procent, ruim boven de tienjarige rente van 3,114 procent. Aegon Aset Management en Candriam verwachten dat de stijgingen zullen aanhouden.

Beleggers rekenen in toenemende mate op dalende aandelenkoersen. Shortposities op de S&P500 index zijn gestegen tot het hoogste niveau in twee jaar tijd. Dit kan een voorbode zijn van een terugkeer naar de volatiele handel uit de eerste helft van het jaar, volgens analisten.

De olieprijs steeg nauwelijks, na de flinke stap terug van vrijdag. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 93,31 dollar, terwijl een november-future Brent 0,3 procent duurder werd op 99,28 dollar. Signalen dat oliekartel OPEC overweegt om de productie te verlagen hangen boven de markt, volgens ANZ. De zeer hoge aardgasprijs in Europa creëert intussen meer vraag naar olie als alternatieve brandstof.

De euro/dollar herstelde in de loop van de ochtendhandel en staat inmiddels weer op 1,0017. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er nog 0,9965 op de borden.

De dollar zakte eerder nog naar het laagste niveau in twee decennia na de toespraak van Powell, die een scheidslijn aanbracht tussen een havikachtige Fed en de andere centrale banken, die ook de rente verhogen maar meer risico's lopen met hun economieën, volgens Swissquote.

Handelaren zullen mogelijk voorzichtig zijn om de euro niet te ver omlaag te duwen, voorafgaand aan de rentevergadering van de Europese Centrale Bank volgende week donderdag, merkte UniCredit op.

Bedrijfsnieuws

Walmart doet een bod op de resterende aandelen van het Zuidafrikaanse Massmart, één van de grootste retailers op het Afrikaanse continent. Walmart heeft al sinds 2010 al een meerderheidsbelang in Massmart en moest de afgelopen jaren veel geld steken in de Afrikaanse dochter, die kampte met de coronacrisis, afnemende vraag, concurrentie en gebrek aan ecommerce-capaciteiten. Het bod biedt een forse premie op de recente aandelenkoers. Walmart lijkt licht lager te openen. Massmart stijgt 42 procent op de beurs in Johannesburg.

Retailers kampen met overschotten aan voorraad en doen artikelen in de uitverkoop om ruimte te maken voor artikelen voor het feestdagenseizoen in het najaar, van Walmart tot Nordstrom, schrijft The Wall Street Journal. Intussen spenderen consumenten minder aan kleding en woningverbetering, in aanloop naar het belangrijke eindejaars-winkelseizoen voor retailers. Veel bedrijven hebben hun winstverwachtingen voor het jaar al verlaagd en werken aan plannen om kosten te besparen.

CEO Elon Musk van Tesla streeft naar voltooiing van de zelfrijdende technologie voor zijn elektrische auto's voor het einde van dit jaar, zo zei de topman volgens persbureau Reuters maandag tijdens een bijeenkomst in Noorwegen. Tesla lijkt circa 1,5 procent lager te gaan openen.

Facebook-moederbedrijf Meta heeft een schikking bereikt in een rechtszaak tegen gebruikers, die zeiden dat Facebook andere partijen zoals Cambridge Analytica toegang gaf tot privégegevens van gebruikers. In de principe-overeenkomst werden geen financiële details gegeven. Meta kan zich opmaken voor een licht lagere opening.

Honda en LG Energy Solution willen miljarden dollars investeren in een fabriek voor batterijen voor elektrische auto's in Ohio, meldde The Wall Street Journal. De fabriek moet vanaf 2023 gebouwd worden en in 2025 in productie gaan.

Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag fors lager. De S&P 500 index daalde 3,4 procent tot 4.057,67 punten, de Dow Jones index verloor 3,0 procent op 32.283,40 punten en de Nasdaq sloot 3,9 procent lager op 12.141,71 punten.