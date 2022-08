'Musk wil zelfrijdende Tesla dit jaar gereed hebben' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Elon Musk van Tesla streeft naar voltooiing van de zelfrijdende technologie voor zijn elektrische auto's voor het einde van dit jaar. Dit meldde persbureau Reuters maandag. Musk zei dit tijden een energieconferentie in Noorwegen. Hij zei verder dat hij momenteel vooral bezig is met het Starship ruimtevaartuig van SpaceX en met zelfrijdende Tesla's. Musk heeft al dikwijls zulke claims gemaakt over de toestand van de zelfrijdende technologie van Tesla. Hij rekent klanten al meer dan vijf jaar tot 10.000 dollar voor "volledig zelfrijdende" technologie. Het aandeel Tesla staat maandag voorbeurs 2 procent lager op een sombere aandelenmarkt. Bron: ABM Financial News

