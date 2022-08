Europese beurzen in het rood

(ABM FN) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur duidelijk lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde een procent tot 421,75 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,4 procent op 12.792,42 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,6 procent op 6.175,96 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,7 procent lager op 7.427,31 punten.

De Europese beurzen gaven zo een vervolg aan de flinke verliezen op vrijdag, na de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in Jackson Hole en geruchten dat de Europese Centrale Bank een renteverhoging van 75 basispunten overweegt.

Fed-voorzitter Jerome Powell gaf afgelopen week in Jackson Hole aan dat de centrale bank de rente voortvarend verder zal verhogen om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Powell erkende in zijn toespraak dat het terugdringen van de inflatie gepaard gaat met economische pijn voor "huishoudens en bedrijven", maar dat de pijn nog een stuk groter wordt als de Fed er niet in slaagt om de inflatie naar beneden te krijgen. Hij deed geen concrete uitspraken over de omvang van de renteverhoging in september.

"Beleggers liepen in de afgelopen drie, vier weken vooruit op de muziek", aldus strateeg Clara Cheong van JPMorgan Asset Management, wijzend op de eerdere verwachtingen dat de centrale bank het mogelijk rustiger aan zou doen.

"Maar we hebben een piek in de huidige cyclus van renteverhogingen nog niet bereikt", voegde strateeg Herald van der Linde van HSBC toe. Wel verwacht hij dat de inflatiepiek achter de rug is, nu de grondstofprijzen zijn afgekomen van de extreem hoge niveaus eerder dit jaar. Op 13 september volgen er nieuwe inflatiecijfers vanuit de VS over augustus.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9955. De olieprijzen stegen tot een procent.

Bedrijfsnieuws

Zowel in Parijs als in Frankfurt waren er nauwelijks winnaars. Orange was koploper in de CAC 40 en in de DAX won Porsche het meest. Het Franse Engie verloor 3,9 procent en de Duitse chipgigant Infineon 3,7 procent.

Ook in Amsterdam had de halfgeleidersector het lastig. ASML en ASMI daalden 2,9 en 3,7 procent.

Greenyard heeft in het afgelopen kwartaal de omzet verder zien stijgen. De outlook werd gehandhaafd. Het bedrijf verwacht een omzet van 5 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 200 tot 210 miljoen euro te boeken. Greenyard steeg in Brussel ruim een half procent.

HAL heeft maandag het overnamebod op Boskalis verhoogd van 32,00 naar 33,00 euro per aandeel. Het aandeel HAL daalde licht in Amsterdam, terwijl Boskalis 2,9 procent steeg naar 33,00 euro.

DEME, de Belgische concurrent van Boskalis, heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien stijgen, maar werd iets voorzichtiger over de winstgevendheid voor heel dit jaar. DEME daalde 2,2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

Futures op de S&P 500 index noteren 0,9 procent in het rood en de Nasdaq lijkt zelfs meer dan een procent in te gaan leveren.

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 3,4 procent tot 4.057,67 punten, de Dow Jones index verloor 3,0 procent op 32.283,40 punten en de Nasdaq sloot 3,9 procent lager op 12.141,71 punten.