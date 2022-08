Euro ruim onder pariteit na toespraak Powell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar stijgt maandag naar het hoogste niveau in twee decennia, na de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in Jackson Hole vrijdag. Powell zei dat de rente verder moet stijgen om de inflatie te bestrijden. "Opvallend was dat Powell tegen de markt in ging", zei Stefan Koopmans van Rabobank. "De obligatiemarkten prijsden al in dat de Fed in de winter een draai zou maken en de renteverhogingen weer zou kunnen gaan terugdraaien", legde Koopmans uit. "Maar Powell maakte duidelijk dat dat hem niet gaat worden. Hij maakte duidelijk dat het langer gaat duren om het inflatiemonster te slachten, zoals men dat wel zegt. Ook ECB-econoom Schnabel gaf eerder al die boodschap af." Dit verklaart waarom de rente ook sterk stijgt sinds de toespraak van Powell, volgens de analist van Rabobank. Volgens Izpek Ozkardeskaya van Swissquote onderscheidde de Fed zich met de toespraak van Powell van andere centrale banken, die eveneens bezig zijn om de rente te verhogen, maar die kampen met grotere risico's voor hun economie. "Dollar-optimisten zien de koers oplopen naar 110 voor de DXY dollarindex, op basis van de toenemende kloof tussen de overtuigd havikachtige Fed, en andere centrale banken die havikachtiger worden, maar ook steeds bezorgder zijn", aldus Ozkardeskaya. de DXY-index steeg maandag 0,4 procent tot 109,232, maar bereikte eerder al een niveau van 109,4780. De euro/dollar stond maandag op 0,9942. De euro daalde vorige week 0,74 procent en sloot op 0,9966 dollar. In de afgelopen twee weken bedroeg de daling 2,86 procent. Tegen het Britse pond en de Japanse yen stond de euro maandag licht hoger. De havikachtige Powell was een teleurstelling voor de aandelenbeleggers, die meer concurrentie voorzien van obligaties, nu de Amerikaanse beleidsrente verder en langer zal stijgen. "De toespraak van Powell in Jackson Hole versterkte de recente tegendruk die de Federal Open Markets Committee gaf tegen een vroege 'draai' in het beleid", zei ook Jonathan Peterson van Capital Economics. Dit "liet aandelenmarkten kelderen en gaf de dollar een impuls." De uitspraken bevestigen de visie van Capital Economics dat de Fed het beleid waarschijnlijk langer restrictief zal houden dan beleggers nu verwachten. De vooruitzichten voor de wereldeconomie blijven intussen verslechteren. "We verwachten dat de dollar geleidelijk verder zal stijgen, terwijl het financiele klimaat verkrapt en de mondiale groei vertraagt." Bron: ABM Financial News

