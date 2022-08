Tech onder druk in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,3 procent tot 695,93 punten.

"De euforie op de beurzen is voorlopig voorbij", stelde analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG Nederland. "Jackson Hole en de voortzetting van het restrictieve monetaire beleid hebben beleggers verontrust", zo merkte de analist op.

Fed-voorzitter Jerome Powell gaf afgelopen week in Jackson Hole aan dat de centrale bank de rente voortvarend verder zal verhogen om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Powell erkende in zijn toespraak dat het terugdringen van de inflatie gepaard gaat met economische pijn voor "huishoudens en bedrijven", maar dat de pijn nog een stuk groter wordt als de Fed er niet in slaagt om de inflatie naar beneden te krijgen. Hij deed geen concrete uitspraken over de omvang van de renteverhoging in september.

De markt hoopte vooraf juist op meer duidelijkheid over de omvang van de renteverhoging in september en misschien zelfs wel een verandering in toon, nu de inflatie in de Verenigde Staten lijkt af te koelen.

Bijna 70 procent van de markt gaat er sinds de speech vanuit dat de rente eind september nogmaals met 75 basispunten wordt verhoogd. Beleggers waren er volgens beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx in de afgelopen maanden juist van uitgegaan dat de Amerikaanse centrale bank het iets rustiger aan zou gaan doen.

"De realiteit komt weer in beeld en daarmee ook de technisch intacte neerwaartse trend sinds het begin van het jaar. Beleggers moeten op hun hoede blijven en de neerwaartse risico's in het oog houden", waarschuwde analist Bouhmidi.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9929. De olieprijzen stegen licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden de 'chippers' ASML en ASMI onderaan met verliezen van circa drie procent. Unibail-Rodamco-Westfield en Wolters Kluwer hielden de voeten daarentegen droog met een kleine winst.

In de AMX won Boskalis 2,9 procent op 33,00 euro. HAL verhoogde het overnamebod op Boskalis van 32,00 naar 33,00 euro per aandeel. AMG, Fagron en Air France-KLM verloren circa twee procent.

In de AScX noteerde Pharming in het groen met een plus van 4,2 procent. Avantium en CM.com verloren 3,3 tot 4,5 procent.