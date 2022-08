Walmart doet bod op resterende belang in Massmart Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Walmart wil de resterende aandelen van Massmart overnemen en het Zuid-Afrikaanse bedrijf van de beurs halen. Dat maakte de Amerikaanse retailgigant maandag bekend. Walmart biedt 62 Zuid-Afrikaanse rand per aandeel Massmart, of een premie van 53 procent op de slotkoers van vrijdag. Vergeleken met de gemiddelde koers van de afgelopen 90 dagen bedraagt die premie zelfs 62,4 procent. Ongeveer 24,6 procent van de uitstaande aandelen steunt het bod, meldt Walmart. Walmart kocht in 2010 een meerderheidsbelang van 51 procent in Massmart, maar moest de afgelopen jaren veel steun geven aan de diverse Afrikaanse bedrijven van de Zuid-Afrikaanse groep, vooral tijdens de coronacrisis, toen Walmart 4 miljard rand in Massmart stak. Die lening werd voor de helft omgezet in aandelen. Als reden voor het bod geeft Walmart de aanzienlijke problemen en achterblijvende resultaten waarmee de Massmart groep kampt. Behalve de coronacrisis kampte het bedrijf onder andere met zwakke vraag van klanten en meer concurrentie. Er zijn grote investeringen nodig in ecommerce. Massmart, opgericht in 1990, werd via een reeks overnames één van de grootste verkopers in Afrika van consumentengoederen, sterke drank en doe-het-zelf-artikelen, via merken als Game, Makro, Builder's Warehouse en CBW. Bron: ABM Financial News

