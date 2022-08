AEX wacht lagere start handelsweek

(ABM FN-Dow Jones)

De Amsterdamse beurs gaat maandag lager van start, nadat Wall Street vrijdagavond flink terrein prijs gaf. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim één procent.

Vrijdag koerste de AEX ook al 1,8 procent lager op 705,08 punten door rentevrees.

Persbureau Reuters meldde vrijdag dat de Europese Centrale Bank overweegt om de rente in september met 75 basispunten te verhogen. Een "proefballonnetje" van de ECB om te kijken hoe de markt zou reageren, aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital.

Een vlak Damrak gaf direct na het bericht van Reuters terrein prijs en de daling versnelde nadat de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, in een nauwlettend gevolgde toespraak in Jackson Hole aangaf dat de Fed de rente voortvarend verder zal verhogen om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Powell erkende in zijn toespraak dat het terugdringen van de inflatie gepaard gaat met economische pijn voor "huishoudens en bedrijven", maar dat de pijn nog een stuk groter wordt als de Fed er niet in slaagt om de inflatie naar beneden te krijgen. Hij deed geen concrete uitspraken over de omvang van de renteverhoging in september.

De markt hoopte vooraf juist op meer duidelijkheid over de omvang van de renteverhoging in september en misschien zelfs wel een verandering in toon, nu de inflatie in de Verenigde Staten lijkt af te koelen.

Een meerderheid van de markt rekende volgens de CME FedWatch Tool op een renteverhoging van 75 basispunten in september. Na meevallende Amerikaanse inflatiedata die vrijdagmiddag werd vrijgegeven, net voorafgaand aan de geprepareerde speech van Powell, daalde die verwachting even tot onder de 50 procent. Vanochtend rekent ruim 70 procent van de markt op een renteverhoging van 75 basispunten.

Wall Street opende vrijdagmiddag nog vrijwel onveranderd en reageerde aanvankelijk licht negatief op de opmerkingen van Powell, om vervolgens steeds verder weg te zakken. Uiteindelijk sloten de hoofdindices op het laagste punt van de handelsdag met een verlies voor de S&P 500 van 3,4 procent, terwijl techbeurs Nasdaq, extra gevoelig voor de rente, 3,9 procent prijs moest geven.

Ook vanochtend noteren de Amerikaanse index-futures in het rood.

"We geloven de Fed", zei vermogensbeheerder Zach Hill bij Horizon Investments. "We geloven het als ze zeggen dat de rentes langer hoger zullen zijn [...] en het is waarschijnlijk dat dit beleid de volatiliteit op de aandelenmarkten zal aanjagen."

Het rentegeweld op de Westerse beurzen had vanochtend zijn weerslag op het sentiment in Azië. De grootste daler is de beurs in Tokio met een verlies van 2,5 procent. Sydney daalde 2 procent, terwijl de Chinese beurzen de schade beperken met een minimaal verlies voor de Shanghai Composite.

De Amerikaanse olie-future veert vanochtend juist wat op met een stijging van meer dan 1 procent.

Afgelopen week klom future op weekbasis al 2,5 procent naar 93,06 dollar per vat, nadat de hoop op een nucleair akkoord met Iran teniet werd gedaan door opmerkingen over mogelijke productiebeperkingen in Saoedi-Arabië indien de olieprijs onder de 90 dollar per vat zakt. In juni piekte de olieprijs nog boven de 120 dollar.

De euro kwam vrijdag na de toespraak van Powell onder druk te staan en het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend op 0,9914. Daarmee noteert de euro rond het laagste niveau in ongeveer 20 jaar ten opzichte van de greenback.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Het zwaartepunt deze week ligt op vrijdag met de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport in augustus. Ook staan er de nodige inflatiecijfers op de rol. Op het bedrijfsvlak komen deze week de laatste bedrijven met cijfers door.

Bedrijfsnieuws

HAL verhoogde het overnamebod op Boskalis van 32,00 naar 33,00 euro per aandeel. De overnameprijs is aangepast voor het in mei uitgekeerde dividend door Boskalis van 0,50 euro per aandeel. Boskalis beveelt het bod na deze verhoging nu wel aan bij zijn aandeelhouders.

CSC kreeg van een toezichthouder in Luxemburg toestemming voor de overname van Intertrust. Inmiddels hebben 8 van de 13 toezichthouders groen licht gegeven voor de overname.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 3,4 procent tot 4.057,67 punten, de Dow Jones index verloor 3,0 procent op 32.283,40 punten en de Nasdaq sloot 3,9 procent lager op 12.141,71 punten.