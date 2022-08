HAL verhoogt bod op Boskalis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft maandag het overnamebod op Boskalis verhoogd van 32,00 naar 33,00 euro per aandeel. De overnameprijs is aangepast voor het in mei uitgekeerde dividend door Boskalis van 0,50 euro per aandeel. De verhoogde biedprijs inclusief het dividend vertegenwoordigt een premie van circa 32 procent ten opzichte van de slotkoers voorafgaand aan de aankondiging van het eerste bod. Boskalis vraagt aandeelhouders van het bedrijf in te stemmen met het bod. Boskalis vond het eerste bod van HAL "niet onredelijk uit financieel oogpunt", maar noemde het ook "onvoldoende overtuigend" om aan te bevelen aan aandeelhouders. Eerdere pogingen van Boskalis om een hoger bod te krijgen, strandden nog bij HAL, maar de investeerder deed nu toch water bij de wijn. Na de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Boskalis op 24 augustus zijn HAL en de baggeraar opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. AXECO en Rabobank oordeelden dat het verhoogde bod fair is, aldus Boskalis. Aandeelhouders kunnen hun aandelen onder het verhoogde bod tot dinsdagavond 6 september aanmelden. Bron: ABM Financial News

