Drukke week voor de boeg met inflatie, inkopers en banen

(ABM FN) Beleggers zullen de komende week, nu het cijferseizoen is opgedroogd, vooral letten op nieuwe inflatiecijfers, de inkoopmanagers en een Amerikaans banenrapport.

Sowieso is de macro-agenda voor komende week goed gevuld. De week start rustig, met op maandag een lege agenda, maar dinsdag is er stroom aan cijfers van het Nederlandse statistiekbureau CBS. Verder zijn er inflatiecijfers uit Duitsland en België, een dag later volgen Frankrijk en de eurozone als geheel.

Uit de VS komen woensdag verder de huizenprijzen, de vacatures en het consumentenvertrouwen.

Op woensdag staan de officiële Chinese inkoopmanagersindices op de rol. Donderdag volgen die van S&P Global voor China, Japan, Europa en Amerika.

Op woensdag let de markt verder op het ADP banenrapport, in aanloop naar het officiële rapport op vrijdag. ADP legde de publicatie van het rapport enkele maanden stil om het model aan te passen. Komende week hervat ADP de publicaties, naar verwachting met een overzicht van de maanden juni tot en met augustus.

Op donderdag let de markt naast de inkoopmanagersdata ook op de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de Duitse detailhandelsverkopen. Het Duitse consumentenvertrouwen bleek afgelopen vrijdag gedaald naar een nieuw dieptepunt.

Op vrijdag zijn er naast het Amerikaanse banenrapport een Duitse handelsbalans en de producentenprijzen in de eurozone. Ook worden in de VS de fabrieksorders gepresenteerd.

Nederland

De Nederlandse bedrijfsagenda is komende week vrijwel leeg. Een aantal aandelen noteert ex-dividend. Verder komen op dinsdag Brill en NX Filtration met kwartaalcijfers en op woensdag beursnieuweling Azerion.

België

Maandag komen Accentis en DEME nog met cijfers en woensdag Ackermans & van Haaren en dochterbedrijven CFE. Ook IBA opent woensdag de boeken.

Donderdag volgt dan nog Biocartis.

Internationaal

Internationaal is de agenda ook vrij leeg. Dinsdag is nog druk met Baidu, Best Buy en HP Inc en Hewlett Packard. Donderdag komen Campbell Soup en Broadcom met hun resultaten over het afgelopen kwartaal.