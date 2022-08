Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, terwijl investeerders wachtten op meer nieuws over een mogelijke nucleaire deal met Iran en de mogelijkheid van productiestops in Saoedi-Arabië. De olieprijzen zijn deze week gestegen, nadat het effect van de hoop op een nucleair akkoord met Iran teniet werd gedaan door opmerkingen over mogelijke productiebeperkingen in Saoedi-Arabië. De opmerkingen van de minister van energie van Saoedi-Arabië suggereren dat internationale oliebenchmarks niet onder 90 dollar per vat mogen worden verhandeld zonder op zijn minst enige verbale interventie van OPEC en zijn bondgenoten, merkten analisten van Commerzbank op. "Bronnen dicht bij OPEC benadrukten kort daarna dat een productieverlaging waarschijnlijk alleen zal plaatsvinden als Iran zal terugkeren naar de oliemarkt als gevolg van een nieuw nucleair akkoord. Niettemin blijft de indruk bestaan dat Saoedi-Arabië geen enkele daling onder 90 dollar per vat zal tolereren", aldus de analisten van de bank. De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,6 procent, ofwel 0,54 dollar, hoger op 93,06 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

