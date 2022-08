Rentevrees terug op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gedaald. Bij een slot op 705,08 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 2,0 procent. Een week eerder eindigde de index op 719,52 punten, toen een min van bijna een procent.

De aandacht was vooral gericht op het einde van de week, op de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole en een Amerikaans inflatiecijfer op vrijdag. Het was echter een "proefballonnetje", zoals beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital zei, van de Europese Centrale Bank die voor paniek zorgde richting het weekend. Persbureau Reuters meldde vrijdag dat de ECB overweegt om de rente in september met 75 basispunten te verhogen.

"De kans dat de ECB de rente daadwerkelijk met 75 basispunten verhoogt, is klein. Dit doen ze wel vaker aan het eind van de handelsweek om even te peilen hoe de markt mogelijk zou kunnen reageren op een dergelijke stap", zei Schutte.

"Verder oplopende gasprijzen, inflatieangst, stijgende obligatierentes en recessievrees zijn de ingrediënten die beleggers kopschuw maken", schetste investment manager Simon Wiersma van ING verder het marktsentiment.

De euro zakte deze week onder de 1,00 dollar. "Beleggers straffen het wanbeleid van de Europese Centrale Bank, die veel te afwachtend is geweest met het verhogen van de beleidsrente, genadeloos af", aldus Wiersma. "En met deze zwakke euro zal de inflatiedruk nog verder toenemen."

ECB vermoedelijk minder agressief dan Fed

De Europese Centrale Bank heeft tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering de rente sneller verhoogd dan verwacht, om te laten zien dat ze in staat is om te reageren op een sneller dan verwachte stijging van de inflatie, bleek afgelopen week uit de notulen van de vergadering van 20 en 21 juli.

Ondanks dat de rentestap in juli groter was dan verwacht, was de ECB van mening dat een renteverhoging van 50 basispunten meer duidelijkheid zou scheppen voor de markt in een zeer onzekere omgeving.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING benadrukken de ECB-notulen de vastberadenheid om de renteverhogingen voort te zetten.

Brzeski verwacht wel een minder agressieve benadering van de ECB dan van de Fed en dan wat de markten momenteel inprijzen. ING gaat uit van een verhoging met 50 basispunten in september, gevolgd door een pauze tot het voorjaar van 2023.

"Een recessie, een energiecrisis in de winter en een aanhoudende oorlog pleiten simpelweg tegen al te agressieve renteverhogingen", aldus de econoom van ING.

Gasprijzen naar recordniveau

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets prijzen beleggers momenteel in dat de inflatie voor langere tijd hoog blijft, waarbij de fors gestegen gasprijzen ook een rol spelen.

"Het wordt steeds duidelijker dat de prijzen voor langere tijd hoog blijven en als dat inderdaad het geval is, dan zullen de rentes ook langer hoog blijven", zo voorziet Hewson. "Deze zorgen leiden tot terughoudendheid onder beleggers, vooral in Europa." WTI-olie kostte vrijdag 92 dollar per vat en steeg daarmee zo'n 1,5 procent op weekbasis, terwijl de gasprijzen deze week recordniveaus bereikten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Inflatie VS koelt verder af maar bestedingen lopen terug

Inflatiecijfers vormen nog altijd een van de belangrijkste factoren voor het monetaire beleid van centrale banken. Recente tekenen dat de Amerikaanse inflatie afkoelt, waren voor beleggers reden tot rentevreugde, omdat dit mogelijk zou betekenen dat de Fed de rente minder agressief hoeft te verhogen.

Deze week werd bekend dat de PCE-inflatie in de VS in juli op jaarbasis is uitgekomen op 6,3 procent, tegenover 6,8 procent in juni. De kerninflatie zakte van 4,8 naar 4,6 procent, waar 4,7 procent werd verwacht.

In het kader van een dreigende recessie waren de data over de persoonlijke inkomens en bestedingen wel teleurstellend. De inkomens stegen met 0,2 procent, waar een plus van 0,6 procent was voorzien. De uitgaven liepen met slechts 0,1 procent op, terwijl een stijging van 0,5 procent was voorspeld.

Volgens Naeem Aslam van AvaTrade zorgt het PCE-cijfer voor wat lucht en is het te hopen dat de inflatie in de VS hiermee echt op de goede weg zit. Ondertussen worden "consumenten in een hoek gedrukt en dat zal een negatieve invloed hebben op de economie", waarschuwt Aslam.

Powell verandert niet van koers in Jackson Hole

In zijn toespraak tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole erkende Fed-voorzitter Jerome Powell dat het bestrijden van de inflatie economische pin veroorzaakt bij huishoudens en bedrijven.

Maar Powell zei ook dat die pijn nog groter wordt als de Amerikaanse centrale bank er niet in slaagt de inflatie succesvol te bestrijden.

De toespraak van Powell bracht de markten weinig opluchting. "Vooralsnog lijkt de belangrijkste boodschap dat de Amerikaanse centrale bank de lagere inflatie verwelkomt, maar dat dit nog niet voldoende is om de koers van het monetaire beleid te wijzigen", zei Schutte.

Powell zei ook dat het volgende rentebesluit zal afhangen van het complete economische plaatje dat inkomende macrodata schetsen en de vooruitzichten. Hij deed geen concrete uitspraken over de omvang van de verhoging in september.

Een meerderheid van de markt rekent volgens de CME FedWatch Tool momenteel op een renteverhoging van 75 basispunten in september.

Stijgers en dalers

Just Eat Takeaway verloor deze week ruim 16,5 procent, nadat vorige week de verkoop van het belang in iFood aan Prosus werd aangekondigd. Prosus steeg ruim 3 procent op weekbasis. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, werd bijna 4 procent duurder afgelopen week op de Aziatische beurs.

Shell ging aan kop in de AEX met een plus van ruim 4 procent en ArcelorMittal steeg meer dan een procent. Unibail-Rodamco-Westfield en Philips daalden tot 8,5 procent op weekbasis.

In de AMX deed laadpalenfabrikant Alfen goede zaken, met een plus van ruim 12 procent op weekbasis na het openen van de boeken. De omzetverwachting voor dit jaar kon fors omhoog na snelle groei in het tweede kwartaal, waarbij het resultaat verdubbelde. Alfen rekent nu voor 2022 op 410 tot 470 miljoen euro omzet, in plaats van 350 tot 420 miljoen, na een golf aan projecten voor auto-oplaadpunten na de coronacrisis in de eerste helft van het jaar.

Inpost was hekkensluiter in de Midkap met een verlies bijna 10 procent en Corbion verloor ruim 7 procent.

ASR Nederland steeg ruim 2,5 procent op weekbasis. De verzekeraar heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een lager operationeel resultaat behaald, maar de daling was veel minder sterk dan verwacht, en de verzekeraar zag de solvabiliteit fors verbeteren. ASR stelt een interim-dividend voor van 0,98 euro per aandeel. Dat is een cent meer dan analisten hadden voorzien. De verzekeraar presteert goed, zo oordeelden analisten van Morgan Stanley. Verschillende banken verhoogden het koersdoel voor ASR.

Smallcapper Van Lanschot Kempen heeft in de eerste helft van dit jaar minder winst geboekt, door een voorziening in het eerste kwartaal, terwijl er wel veel nieuw beheerd vermogen binnenkwam. Het aandeel daalde 2 procent op weekbasis.

Kendrion steeg juist een procent na cijfers. In het tweede kwartaal steeg de omzet, maar het bedrijfsresultaat stond onder druk. Wel werd de outlook voor de middellange termijn gehandhaafd. Degroof Petercam verlaagde na de cijfers het koersdoel voor Kendrion van 22,00 naar 19,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

In de AScX verloor B&S Group deze week ruim 4 procent. In de afgelopen 6 maanden steeg de omzet fors, maar vanwege een lagere marge stond de winst toch onder druk. ING sprak van zwakke cijfers. Ook werd de outlook verlaagd. B&S mikt voor dit jaar inmiddels op een EBITDA-marge van 5 procent, waar eerder nog werd gemikt op een verbetering tot circa 6,2 tot 6,3 procent. ING rekende al op een neerwaartse bijstelling van de outlook, maar de voorziene marge ligt lager dan de 5,78 procent waar ING op mikte.

De update van Eurocommercial Properties werd niet als voldoende beloond. Het aandeel verloor op weekbasis ruim 3 procent terrein. Degroof Petercam was positief verrast door de outlook die het vastgoedfonds gaf. Voor dit boekjaar gaat Eurocommercial Properties uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro. Dit levert bij 2,25 euro volgens Degroof een dividendrendement op van 7,7 procent.

Het lokaal genoteerde Ajax won deze week 5,5 procent. Beleggers lijken vooruit te lopen op een monsterbod op Antony door Manchester United. Verder lootte Ajax in de poulefase van de Champions League Liverpool, Napoli en Rangers FC als tegenstanders.

Sif handhaafde de outlook voor dit jaar bij het vrijgeven van de halfjaarcijfers. ING sprak van een solide kwartaal maar het aandeel verloor toch bijna 5 procent op weekbasis.