Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag flink lager gesloten, bevangen door hernieuwde rentevrees. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,7 procent tot 426,09 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,3 procent op 12.971,47 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,7 procent op 6.274,26 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent lager op 7.427,31 punten.

In aanloop naar de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, Wyoming noteerden de Europese beurzen overwegend lager.

De Europese Centrale Bank zorgde tegen het einde van de handelsdag voor extra druk na berichten dat de ECB in september een renteverhoging overweegt van 75 basispunten.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management sprak van een proefballonnetje van de ECB. "De kans dat de ECB de rente daadwerkelijk met 75 basispunten verhoogt, is klein. Dit doen ze wel vaker aan het eind van de handelsweek om even te peilen hoe de markt mogelijk zou kunnen reageren op een dergelijke stap", zei hij.

Belangrijkste boodschap in de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell was dat de Amerikaanse centrale bank voorlopig geen reden ziet om zijn agressieve rentebeleid aan te passen en de rentes zal blijven verhogen tot men er zeker van is dat de inflatie onder controle is.



Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in september is gedaald tot het laagste niveau ooit. De index kwam uit op 36,5 negatief, tegen 30,9 negatief een maand eerder.

In Frankrijk steeg het consumentenvertrouwen in augustus onverwacht. De vertrouwensindex noteerde in augustus op 82 tegen een stand van 80 in juli.

De euro/dollar noteerde op 0,9999. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9973 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9974 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,0 procent lager.

Bedrijfsnieuws

In Parijs waren Sanofi en Publicis Group met winsten van respectievelijk 2,2 procent en 0,2 procent de enige stijgers. Unibail-Rodamco-Westfield verloor ruim 4,3 procent, Hermes International daalde 4,8 procent en Teleperformance noteerde 3,7 procent lager.

In Frankfurt steeg Porsche 0,7 procent, Hannover Rueck won 1,5 procent, terwijl Hellofresh 6,9 procent verloor.

In het VK steeg Rio Tinto 0,7 procent, Persimmon won 0,5 procent en Shell noteerde 0,3 procent hoger. Intercontinental Hotels verloor 4,1 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 2,0 procent lager op 4.116,51 punten. De Dow Jones index daalde 1,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,5 procent in het rood.