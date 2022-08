'ECB overweegt renteverhoging van 75 basispunten'

quote: pietje-2005 schreef op 26 augustus 2022 16:20: Willen ze de euro weer wat omhoog kletsen, zodat ik (m'n meissie) er meer reais voor krijg ? ;-)

Ga zo voort ! ;-)

Dat is een eerste reactie van snel en dom geld. Als Italie of Griekenland of welke van de schulden landen het ook niet trekt op zijn gat gaat is die euro zo 20 a 30% later. Ik verwacht dat mischien zelfs vandaag nog de euro lager sluit.Dit nieuws is groot.Maar wat anderen ook al zeggen. Is het alleen blaffen? Of gaan ze bijten. Een CB kan niet te vaak liegen gezien ze langer leven dan wij. Dus.......Ik geloof het wel en het is heftig nieuws. Een paradigm shift.