Beursblik: ontwikkeling Amerikaanse inflatie bemoedigend

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiecijfers die vrijdagmiddag werden gepubliceerd, sluiten aan op de cijfers die eerder deze maand werden gepresenteerd en blijk geven van een kleine verbetering. Dit stelde marktanalist Philip Marey van Rabobank in een commentaar tegen ABM Financial News. De PCE-prijzen daalden op maandbasis met 0,1 procent, waar eerder deze maand het Amerikaanse ministerie van arbeid een vlak cijfer op maandbasis publiceerde. De PCE geeft een realistischer beeld dan die van het ministerie van arbeid, vindt Marey. "Het is een bemoedigend signaal, dat de prijzen een eerste afkoeling laten zien, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. De weg naar een door de Federal Reserve gewenst inflatie van 2 procent is met 6,3 procent op jaarbasis in juli nog lang", aldus de marktanalist van Rabobank. De kernprijzen stegen in juli nog met 0,1 procent, maar op jaarbasis was de kerninflatie met 4,6 procent wel lager dan de 4,8 procent in juni. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van de inflatiecijfers 0,5 procent hoger op 1,0028 dollar. Bron: ABM Financial News

