SEC bereikt akkoord over audits China

(ABM FN-Dow Jones) De U.S. Securities and Exchange Commission heeft een akkoord bereikt met het ministerie van financiën in China en de Chinese beurstoezichthouder over inspecties en onderzoeken van auditkantoren in China en Hongkong. Dit werd vrijdag aangekondigd door de SEC.

"Het is de eerste keer dat we zulke gedetailleerde en specifieke toezeggingen van China hebben ontvangen dat ze inspecties en onderzoeken toestaan die voldoen aan de Amerikaanse regels”, zei SEC-voorzitter Gary Gensler in een verklaring.

Gensler benadrukte daarbij dat de overeenkomst "alleen zinvol zal zijn als de Public Company Accounting Oversight Board daadwerkelijk auditkantoren in China kan inspecteren en onderzoeken. Als dat niet het geval is, zullen ongeveer 200 in China gevestigde bedrijven met een notering in de VS worden geconfronteerd met een verbod op de handel in hun effecten in de VS als ze deze accountantskantoren blijven gebruiken."

De deal kan gunstig zijn voor Chinese ADR's met een notering in de VS. Alibaba en JD.com stegen vrijdag voorbeurs 4 procent.