Wall Street wacht op Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een afwachtende opening tegemoet, nadat cijfers duidden op een verdere afkoeling van de inflatie in de VS, en voorafgaand aan de Jackson Hole-toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,2 procent lager.

Donderdag sloten de indexen op Wall Street hoger, nadat economische data meevielen en bij dalende langlopende Amerikaanse obligatierentes. De rentes lopen vrijdag weer wat op, met een tienjaarsrente die noteert op 3,07 procent.

"Er wordt veel van Powell verwacht", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "De kans is groot dat zijn boodschap over het bestrijden van inflatie niet is veranderd, maar dat hij deze nog krachtiger zal uiten", aldus Aslam.

Beleggers kregen vanmiddag al een voorproefje over de ontwikkeling van de inflatie in de VS met inflatiecijfers die verschenen. De PCE-inflatie kwam in juli op jaarbasis uit op 6,3 procent, tegenover 6,8 procent in juni. De kerninflatie zakte van 4,8 naar 4,6 procent, waar 4,7 procent werd verwacht.

Teleurstellend waren de data over de persoonlijke inkomens en bestedingen. De inkomens stegen met 0,2 procent, waar een plus van 0,6 procent was voorzien. De uitgaven liepen met slechts 0,1 procent op, terwijl een stijging van 0,5 procent was voorspeld.

Volgens Aslam zorgt het PCE-cijfer voor wat lucht en is het te hopen dat de inflatie in de VS hiermee echt op de goede weg zit. Ondertussen worden "consumenten in een hoek gedrukt en dat zal een negatieve invloed hebben op de economie", waarschuwt Aslam.

"De verbetering van het PCE-cijfer verlaagt de verwachtingen van een zeer agressieve Fed, terwijl de persoonlijke bestedingsdata de markt vandaag scherp houden", aldus de marktanalist.

Net na het verschijnen van de PCE-inflatie is de verwachting van een renteverhoging van 75 basispunten in september gedaald van ruim 60 naar 56 procent.

Verder staat vandaag een definitief vertrouwenscijfers van de Universiteit van Michigan op de rol. Een voorlopig cijfer liet voor augustus een verbetering zien.

De euro/dollar is vrijdag opgelopen naar 1,0019. WTI-olie is circa een procent duurder dan gisteren.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Electronic Arts stijgen voorbeurs bijna 14 procent vanwege berichten dat e-commercereus Amazon.com de fabrikant van computerspelletjes als FIFA en Madden zou willen overnemen. Dit meldde USA Today vrijdag op basis van bronnen. Een aankondiging volgt mogelijk nog vandaag. Amazon noteert voorbeurs een half procent lager.

Aandelen Dell staan voorbeurs onder druk nadat de computerfabrikant donderdag nabeurs met tegenvallende kwartaalcijfers kwam. Het aandeel lijkt vrijdag zo'n 5 procent te verliezen.

Kledingretailer Gap had afgelopen kwartaal last van de hogere benzineprijzen en inflatie, waardoor het minder klanten ontving. Toch waren de resultaten beter dan verwacht en stijgt het aandeel in de voorbeurshandel 6,5 procent.

Workday staat voorbeurs zo'n 10 procent in de plus. Het softwarebedrijf kwam donderdagavond met sterke kwartaalcijfers.

Moderna spant een rechtszaak aan tegen concurrenten Pfizer en BioNTech die inbreuk zouden hebben gemaakt op de patenten van Moderna betreffende de mRNA-technologie waarmee coronavaccins worden gemaakt. Het duurt vermoedelijk jaren voordat de rechter tot een oordeel zal komen. Pfizer en BioNTech staan vrijdag voorbeurs onder druk. Moderna lijkt fractioneel hoger te openen.

De U.S. Securities and Exchange Commission zei vrijdag dat het een akkoord heeft China over inspecties en onderzoeken van auditkantoren in China en Hongkong. Dit kan gunstig zijn voor Chinese ADR's met een notering in de VS. Alibaba en JD.com stijgen vrijdag voorbeurs 4 procent.

Slotstanden

De S&P 500 steeg donderdag 1,4 procent op 4.199,12 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.291,78 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger bij een stand van 12.639,27 punten.