USA Today: Amazon aast op computerspelmaker EA

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Electronic Arts stijgen voorbeurs bijna 14 procent vanwege berichten dat e-commercereus Amazon.com de fabrikant van computerspelletjes als FIFA en Madden zou willen overnemen. Dit meldde USA Today vrijdag op basis van bronnen. Naast Amazon hebben ook Apple en Disney interesse in EA, maar Amazon heeft nu ook een concreet bod uitgebracht, aldus USA Today, dat meldt dat er vandaag nog een aankondiging volgt. Eerder nam Microsoft al spelletjesmaker Activision Blizzard over 7,5 miljard dollar. Deze acquisitie moet echter nog wel worden goedgekeurd door toezichthouders. Recent kondigde Amazon de overname aan van iRobot, dat robotstofzuigers maakt, voor een bedrag van 1,7 miljard dollar. Amazon noteert voorbeurs ruim een half procent lager. Bron: ABM Financial News

