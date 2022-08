'Nieuwe Amerikaanse richtlijn open access raakt uitgevers' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX

(ABM FN-Dow Jones) De wijziging in de richtlijnen van het Amerikaanse Witte Huis om de publicatie van wetenschappelijke artikelen vanaf 31 december 2025 zonder enige embargo en verdere kosten bij publicatie voor alle partijen in het open access-domein beschikbaar te stellen, is in redelijke mate negatief voor uitgevers als RELX en Wolters Kluwer. Dit stelde Citi Research vrijdag. Citi betoogde dat een dergelijke richtlijn ten koste gaat van abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften. Veel wetenschappers wereldwijd zijn nu genoodzaakt om een dergelijk abonnement af te nemen om toegang te houden tot relevante stukken. Een verzachtende omstandigheid is dat de Amerikaanse plannen geen mondiale reikwijdte kennen en en het nog even duurt voordat deze richtlijn kan worden gevolgd. Tot en met 2025 geldt in de Verenigde Staten nog een embargo van 12 maanden alvorens een artikel in open access verschijnt. Tot die tijd moet er voor deze artikelen worden betaald aan de uitgever. Citi Research merkte vrijdag op dat vermoedelijk niet alle wetenschapsgebieden in dezelfde mate worden geraakt. Immunologie bijvoorbeeld krijgt beduidend meer federale financiering toebedeeld dan wiskunde. Volgens de analisten van Citi zal de eerste discipline daarom steviger geraakt wordt door de nieuwe richtlijn. Het aandeel RELX noteerde vrijdag op een rood Damrak 2,7 procent lager op 27,45 euro, Wolters Kluwer leverde 1,8 procent in op 103,15 euro. Beide aandelen hebben een neutraal advies bij Citi. Bron: ABM Financial News

