Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in afwachting van een Amerikaans inflatiecijfer en een optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in Jackson Hole. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,3 procent op 431,70 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,1 procent op 13.235,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,3 procent met een stand van 6.362,60 punten. De Britse FTSE noteerde vrijdag vlak op 7.479,18 punten. "De lat voor Jerome Powell om vanmiddag niet met tegenvallend nieuws te komen ligt best hoog", vindt investment manager Simon Wiersma van ING. Een draai in het monetaire beleid van de Fed is volgens economen geraadpleegd door ABM Financial News niet te verwachten. "We verwachten dat de opmerkingen van Powell zich zullen concentreren op de aanhoudende inzet van de Fed om de prijsstabiliteit te herstellen", zeiden economen van Nomura. Het Duitse consumentenvertrouwen voor september daalde meer dan verwacht. De Fransen zagen het in augustus juist iets minder somber in. In de tweede helft van de middag volgt het het definitieve Amerikaanse consumentenvertrouwen over augustus, gemeten door de universiteit van Michigan. Vanmiddag volgen ook de persoonlijke inkomens en bestedingen over juli, inclusief een inflatiecijfer. De kerninflatie wordt ingeschat op 4,7 procent op jaarbasis tegen 4,8 procent in juni. Olie noteerde vrijdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 93,16 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 100,04 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0003. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9960 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9980 op de borden.



Bedrijfsnieuws Parijs en Frankfurt kenden vrijdag meer dalers dan stijgers onder de hoofdaandelen, maar echte uietschieters waren er niet. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 steeg 1,4 procent op 4.199,12 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.291,78 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger bij een stand van 12.639,27 punten. Bron: ABM Financial News

