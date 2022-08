ABN verlaagt taxaties voor goudprijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft deze week de vooruitzichten voor goud neerwaarts bijgesteld.



De goudprijs is als gevolg van een krapper monetair beleid, een duurdere dollar (+13 procent ten opzichte van begin 2022) en hogere Amerikaanse reële rendementen (+150 basispunten) ten opzichte van de piek van 8 maart (2.070 dollar/ounce) met circa 15 procent gedaald. Voor het eind van dit jaar gaat de bank nu uit van 1.700 dollar tegen eerder 2.000 als koersdoel. Voor 2023 wordt dan wel een herstel voorzien, maar ook hiervoor ging het eindejaarskoersdoel omlaag, in dit geval van 2.000 naar 1.900 dollar per troy ounce. ABN AMRO ziet een cruciale steunzone bij 1.680 tot 1.700 dollar per ounce en verwacht dat deze niveaus opnieuw zullen worden getest en dat de prijzen onder deze niveaus kunnen komen, hoewel slechts tijdelijk. Voor 2023 zijn de vooruitzichten voor de goudprijs volgens ABN positiever, onder andere door een lagere Amerikaanse dollar, maar ook op basis van de verwachting dat de Fed in de tweede helft van 2023 de rente gaat verlagen. "Daarbovenop verwachten wij lagere reële rendementen in de VS. Daardoor zullen de goudprijzen volgend jaar waarschijnlijk opveren. Toch denken wij niet dat de goudprijs een nieuw hoogtepunt zal bereiken. Dat komt doordat andere centrale banken de rente waarschijnlijk niet zullen gaan verlagen, omdat zij de inflatie zullen blijven bestrijden, zelfs als hun economieën verder verslechteren", aldus analist Georgette Boele van ABN AMRO. Goud noteerde vrijdag 0,4 procent lager op 1.752,13 dollar/ounce. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.