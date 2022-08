Valuta: dollar wacht op Powell

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer onder pariteit in aanloop naar de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell vanmiddag in Jackson Hole bij de jaarbijeenkomst voor centraal bankiers.

"Daar is het wachten op", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Vandaag willen de financiële markten graag weten of de Fed haar agressieve pad van renteverhogingen zal afremmen om de druk van hogere rentetarieven op de Amerikaanse economie te verminderen of dat de agressieve renteverhogingen worden voortgezet om de inflatie onder controle te krijgen. Het laatste zal een negatiever effect hebben op de Amerikaanse economie", aldus Boele.

Als Fed-voorzitter Powell laat weten dat de agressieve renteverhogingen doorgaan, zal de Amerikaanse dollar het volgens ABN AMRO waarschijnlijk relatief goed doen. "Wij verwachten overigens geen ommezwaai van Powell, en hij is er misschien op gebrand om aan te tonen dat de strijd van de Fed tegen de inflatie nog lang niet voorbij is. Hierbij kan hij verwijzen naar de jaren '70 toen de Fed de rente voortijdig verlaagde en de inflatie vervolgens terugkwam. Wij verwachten nog steeds dat de Fed de rente begin 2023 tot 4 procent in de bovengrens zal optrekken, met het risico dat een deel van die verkrapping naar voren wordt geschoven. Als hij daarentegen minder agressieve renteverhogingen in het vooruitzicht stelt en het sentiment tot rust komt, zal de dollar waarschijnlijk verzwakken en zal de euro weer boven pariteit stijgen", verwacht de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Volgens ABN AMRO zal de euro de rest van het jaar zwak blijven met een prognose voor eind 2022 op 1,00. Vorige week paste de bank diverse ramingen al aan. "In 2023 verwachten wij dat de verkleining van het renteverschil tussen de VS en Duitsland de euro zal ondersteunen, met onze prognose voor eind 2023 op 1,10."

Het Duitse consumentenvertrouwen voor september daalde meer dan verwacht naar 36,5 negatief, terwijl daar 31,8 negatief voor was voorspeld. De Fransen zagen het in augustus juist iets minder somber in met een vertrouwensindex die opliep van 80 in juli naar 82 deze maand. De verwachting hiervoor lag op 79. In de tweede helft van de middag volgt het het definitieve Amerikaanse consumentenvertrouwen over augustus, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Vanmiddag volgen ook de persoonlijke inkomens en bestedingen over juli, inclusief een inflatiecijfer. De kerninflatie wordt ingeschat op 4,7 procent op jaarbasis tegen 4,8 procent in juni.

De euro noteerde vrijdag vlak op 0,9989 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8464 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,3 procent en noteerde op 1,1803 dollar.