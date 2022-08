Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 43,50 naar 48,70 euro met een onveranderd Neutraal advies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. De koersdoelverhoging komt na de halfjaarcijfers van ASR. Die waren volgens Credit Suisse beter dan verwacht. Ook ziet de kapitaalgeneratie er voor dit en volgend jaar beter uit, aldus analist Iain Pearce. Pearce verhoogde zijn raming voor de autonome kapitaalaanwas en het operationeel resultaat in 2022 met 6 procent. Ook rekent hij op een aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro. Met het koersdoel van 48,70 euro is er relatief beperkt opwaarts potentieel en Pearce ziet betere kandidaten onder de verzekeraars in de Benelux. Het aandeel ASR handelt vrijdag 0,4 procent hoger op 42,38 euro. Bron: ABM Financial News

