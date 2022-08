Beursblik: koersdoelverlagingen voor HAL Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam en KBC Securities hebben vrijdag hun koersdoelen voor HAL verlaagd, nadat de investeerder donderdag met een update over de eerste jaarhelft kwam. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 133,00 naar 131,00 euro en KBC Securities ging van 150,00 naar 138,00 euro. Degroof hanteert een Reduceren advies en KBC een Houden advies. Volgens Degroof zaten er weinig verrassingen in de update van HAL. De portefeuille bleek redelijk veerkrachtig, aldus de bank. "Die profiteerde van de hogere olieprijs." Ook steeg de koers van deelneming Boskalis flink, maar dat was te danken aan het overnamebod van HAL zelf. "Na een update van ons model vanwege de lagere aandelenmarkten, ging ons koersdoel naar 131 euro", aldus Degroof. Het aandeel HAL noteert vrijdag 0,2 procent lager op 126,00 euro. Bron: ABM Financial News

