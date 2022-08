Beursblik: Eurocommercial verrast met outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft bij de halfjaarcijfers, die goed waren, positief verrast met de outlook voor het directe resultaat voor dit jaar. Dit bleek vrijdag uit een analyse van Degroof Petercam. Voor dit boekjaar gaat Eurocommercial Properties uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro. Dit levert bij 2,25 euro volgens Degroof een dividendrendement op van 7,7 procent. Volgens Degroof Petercam is dat een positief gegeven voor de aandelenkoers. Dat neemt niet weg dat de bank nog altijd een voorkeur heeft voor sectorgenoot Mercialys als gelet wordt op waardering en het dividendrendement. Degroof Petercam stelde vrijdag de taxaties voor Eurocommercial nader te bekijken, nu de afgegeven outlook boven de raming van de bank van 2,11 euro per aandeel ligt. Degroof handhaaft het Houden advies op Eurocommercial met een koersdoel van 24,50 euro. Het aandeel noteerde vrijdag op een licht hoger Damrak 2,9 procent in de plus op 22,56 euro. Bron: ABM Financial News

