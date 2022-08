Beursblik: solide kwartaal Sif Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft een solide kwartaal achter de rug. Dit concludeerden analist Tijs Hollestelle van ING vrijdag. De aangepaste EBITDA van 11,5 miljoen euro was bijna 2 miljoen euro meer dan de analist had verwacht. De productie lag met 41 kiloton wel lager dan verwacht, maar dat betekent volgens Hollestelle dat de winstgevendheid hoog was, "en dat is veel belangrijker". Voor 2022 herhaalde Sif te rekenen op een iets hogere EBITDA dan in 2021. "En daar mikken wij ook op", aldus Hollestelle. Hij vindt de herhaling van de outlook gezien de hoge inflatie een positief punt. Verder wees ING uit uitspraken van Sif dat er veel aanbestedingen voor 2024 zijn. De bank heeft een Houden advies op Sif met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel daalt vrijdag 3,1 procent naar 11,14 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.