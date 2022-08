AEX vermoedelijk nipt hoger van start in aanloop naar toespraak Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een vrij neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Donderdag koerste de AEX onder aanvoering van Prosus nog met 0,6 procent in het groen op een slotstand van 718,25 punten. Het sentiment kreeg onder meer een impuls door extra stimuleringsmaatregelen in China, waaronder een stimuleringspakket van 146 miljard dollar voor met name infrastructuur.

Ook Wall Street had er donderdag zin in en hoofdgraadmeter S&P 500 wist gedurende de handelsdag de winsten steeds verder uit te bouwen. Dalende obligatierentes en opbeurende economische data, waaronder een meevallende krimp van de Amerikaanse economie in het afgelopen kwartaal, gaven beleggers weer wat kleur op het gezicht, na een flink negatieve start van de handelsweek.

De S&P sloot op de hoogste stand van de handelsdag met een winst van 1,4 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,7 procent wist bij te schrijven.

Beleggers kijken nu reikhalzend uit naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell vanmiddag om vier uur tijdens de jaarlijkse centrale bankenbijeenkomst in Jackson Hole in Wyoming. Analisten zijn sterk verdeeld over de vraag of de rente in de VS volgende maand met 50 of 75 basispunten zal worden verhoogd.

"Powell is de enige van wie we niets meer hebben gehoord sinds de bijeenkomst in juli", aldus marktanalist Paul Nolte van Kingsview Asset Management, die benadrukte dat Powell het meest 'dovish' binnen het bestuur lijkt, "en we willen allemaal weten waar hij naar kijkt en hoe hij over dingen denkt".

In aanloop naar de toespraak van Powell wordt om half drie de PCE inflatie in de VS in juli vrijgegeven. De Fed hecht veel waarde aan deze maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex (CPI).

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend in het groen met als koploper de beurs in Sydney met een winst van ongeveer een procent. De Amerikaanse olie-future wint daarnaast 0,8 procent, na een daling donderdag van 2,5 procent. Naar 92,52 dollar per vat. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9963.

Bedrijfsnieuws

De nettovermogenswaarde van HAL Trust daalde in de eerste helft van 2022 met 56 miljoen euro ten opzichte van eind 2021 tot 12.811 miljoen euro. Per aandeel noteerde de nettovermogenswaarde op 144,60 euro. "De daling is voornamelijk het gevolg van buitengewone lasten bij Vopak en een afwaardering van goodwill met betrekking tot de1 Pro Gamers Group, alsmede de winstbijdrage van GrandVision gedurende het eerste halfjaar 2021", zei HAL.

Eurocommercial Properties zag in de eerste helft van dit jaar de resultaten aantrekken. Voor het gehele boekjaar gaat Eurocommercial Properties uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro.

Sif presteerde in het eerste halfjaar min of meer zoals verwacht en de outlook voor 2022 werd dan ook gehandhaafd. In het afgelopen half jaar behaalde Sif een aangepaste EBITDA van 21,1 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 20,6 miljoen euro.

Ajax speelt tegen Liverpool, Napoli en Rangers FC in de poulefase van de UEFA Champions League, zo bleek donderdag uit een loting.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,4 procent op 4.199,12 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.291,78 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger bij een stand van 12.639,27 punten.