Resultaten Eurocommercial Properties in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten zien aantrekken. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van het vastgoedbedrijf.

In de eerste jaarhelft lagen de bezoekaantallen van de winkelcentra van Eurocommercial Properties op circa 88 procent van het niveau van voor de coronacrisis.

De huurinkomsten kwamen uit op 101,2 miljoen euro tegen 98,0 miljoen euro een jaar eerder.

Verder slaagde het vastgoedfonds erin om bij nieuwe contracten de huren met 4,3 procent te verhogen.

Het directe resultaat steeg op jaarbasis van 46,8 miljoen naar 62,7 miljoen euro, of 1,21 euro per aandeel. Dat was een jaar eerder nog 0,95 euro per aandeel.

Het indirect resultaat kwam over de afgelopen periode uit op 109,4 miljoen euro tegen een verlies van 29,0 miljoen een jaar eerder.

Zo kwam het totale resultaat uit op 172 miljoen euro tegen 17,8 euro over de eerste helft van 2021.

Eurocommercial Properties zei dat nog altijd 1,5 procent van de ruimtes niet verhuurd is. Dat is gelijk aan het niveau per 31 december 2021.

Dividend

Het bedrijf keerde op 1 juli van dit jaar een contant dividend uit van 1,50 euro per aandeel en één aandeel voor 75 zogeheten scrips, ofwel bestaande aandelen.

Verder wil Eurocommercial in januari 2023 een interimdividend uitkeren van 0,60 euro per aandeel, hetgeen in juli zal worden gevolgd door een slotdividend.

Outlook

Voor het gehele boekjaar gaat Eurocommercial Properties uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro.

Het aandeel Eurocommercial sloot donderdag op 21,92 euro.

Update: om meer informatie over dividend te geven.