Jefferies verhoogt koersdoel Alfen flink

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Alfen verhoogd van 98,00 naar 120,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analyse van de bank, nadat Alfen donderdag cijfers publiceerde en de outlook verhoogde. De nieuwe omzetverwachting van 410 tot 470 miljoen euro voor 2022 ligt ruim boven de consensusverwachting van 388 miljoen euro, benadrukte Jefferies donderdag al in een analyse. Vrijdag voegde de bank toe dat het met deze nieuwe prognose voor dit jaar een volumestijging verwacht met 161 procent naar bijna 300.000 oplaadpunten. Dit zou dan een marktaandeel in nieuwe oplaadpunten in Europa van ongeveer 16 procent opleveren. In 2021 lag dit aandeel op 10 procent. Voor het totale marktaandeel gaat de bank met de nieuwe prognose uit van 11 procent voor dit jaar tegen 8 procent in 2021. Voor Nederland zou het volgend jaar in de prognose van Jefferies gaan om een marktaandeel van circa 45 procent en van circa 8 procent buiten de landsgrenzen. Jefferies verhoogde vrijdag ook de raming voor de aangepaste EBITDA voor 2022 met 17 procent naar 71 miljoen euro, een stijging met 93 procent op jaarbasis. Daarmee zou de bijbehorende marge 185 basispunten hoger uitkomen op 16,5 procent. Het aandeel Alfen sloot donderdag op 116,40 euro. Bron: ABM Financial News

