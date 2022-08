Europese beurzen openen hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een groene opening tegemoet, in afwachting van de speech van Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, in Jackson Hole en een Amerikaans inflatiecijfer.

IG voorziet een openingswinst van 61 punten voor de Duitse DAX en een plus van 25 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 20 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. Na een aanvankelijk sterke start vielen de markten in Europa terug vanaf het hoogste punt van de dag, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De beurzen begonnen de dag in navolging van een sterke Aziatische sessie positief door een omvangrijk stimuleringsprogramma dat China aankondigde.

Hewson vraagt zich echter af in hoeverre het pakket ter waarde van 146 miljard dollar effectief zal blijken, zolang Beijing doorgaat met het opleggen van coronabeperkingen.

"Het is vergelijkbaar met het constant starten, stoppen en herstarten van een auto, zonder tussendoor een ritje te maken. Uiteindelijk krijg je een lege accu", aldus Hewson.

De aanhoudend hoge gasprijzen in Europa beperkten donderdag de beweging omhoog voor de Europese beurzen, aldus de marktanalist. De Dutch TTF gasfuture steeg vandaag bijna 8,5 procent.

De Duitse Ifo index viel mee. Het Duitse ondernemersklimaat is in augustus nauwelijks verder verslechterd. De Ifo-index ging van 88,7 naar 88,5. Er was gerekend op een indexdaling tot 87,2. En de Duitse economie is in het tweede kwartaal toch licht gegroeid, met 0,1 procent, meldde Destatis. Eerder kwam men uit op een nulgroei.

"Hiermee wordt de kans op een serieuze recessie in de eurozone kleiner", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die wel benadrukte dat de kans op een recessie in het algemeen nog steeds groot is.

De Europese Centrale Bank heeft tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering de rente sneller verhoogd dan verwacht, om te laten zien dat ze in staat is om te reageren op een sneller dan verwachte stijging van de inflatie. Dat bleek donderdag uit de notulen van de vergadering van 20 en 21 juli.

Duidelijkheid scheppen over een sterker dan verwachte renteverhoging was belangrijker dan de onzekerheid van een rentestap die niet was ingecalculeerd door de markt.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING benadrukken de ECB-notulen de vastberadenheid om de renteverhogingen voort te zetten.

Brzeski verwacht wel een minder agressieve benadering van de ECB dan de Fed en dat wat de markten momenteel inprijzen. ING gaat uit van een verhoging met 50 basispunten in september, gevolgd door een pauze tot het voorjaar van 2023.

"Een recessie, een energiecrisis in de winter en een aanhoudende oorlog pleitten simpelweg tegen al te agressieve renteverhogingen", aldus de econoom van ING.



Bedrijfsnieuws

De Zwitserse farmaceut Novartis heeft plannen om het onderdeel Sandoz geheel af te splitsen en een notering aan de beurs in Zwitserland en in New York te geven. Novartis daalde bijna een procent.

In Frankfurt deed Siemens Healthineers goede zaken, met een winst van ruim 2 procent. HelloFresh en Vonovia verloren in de DAX rond de 2 procent.

In de Franse CAC 40 ging Unibail-Rodamco-Westfield duidelijk aan kop, met een plus van bijna 4 procent. Schneider Electric en Alstom beleefden een slechte dag in Parijs en verloren bijna 2 procent.

In Amsterdam viel het aandeel Prosus op met een koerswinst van bijna 6,5 procent. Het aandeel Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, won donderdag zo'n 5 procent in koers. Ook andere Aziatische techaandelen waren in trek.

Euro STOXX 50 3.674,02 (+0,2%)

STOXX Europe 600 433,36 (+0,3%)

DAX 13.271,96 (+0,4%)

CAC 40 6.381,56 (-0,1%)

FTSE 100 7.479,74 (+0,1%)

SMI 11.063,88 (+0,5%)

AEX 718,25 (+0,6%)

BEL 20 3.732,03 (-0,01%)

FTSE MIB 22.454,43 (+0,1%)

IBEX 35 8.187,50 (-0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, terwijl de langlopende obligatierentes daalden en economische data beter waren dan verwacht.

Zo werd bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal minder hard is gekrompen dan bij een eerdere raming werd gemeld. Het bruto binnenlands product daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis met 0,6 procent, terwijl de krimp eerder nog werd geraamd op 0,9 procent. De PCE prijsindex steeg in het tweede kwartaal met 7,1 procent, terwijl de kernprijzen met 4,4 procent opliepen

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald met 2.000 tot 243.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 255.000 aanvragen. Het cijfer van een week eerder werd met 5.000 neerwaarts bijgesteld naar 245.000.

"De krimp [van het bbp] was kleiner dan verwacht en de arbeidsmarkt blijft solide", concludeerde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade op basis van de data.



"Het gaat echter om het bbp in het derde kwartaal. Als er dan sprake is van een redelijke groei, dan geeft dit de Fed meer vuurkracht om de rentes verder te verhogen en de inflatie omlaag te brengen", aldus Aslam, die geen grote reactie zag van de markt, omdat de focus ligt op Jackson Hole.

"Dat zal enorme volatiliteit voor de markten met zich meebrengen als de Fed daar met een verrassing komt", verwacht Aslam.

Wall Street kijkt reikhalzend uit naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op vrijdag om 16:00 uur tijdens de jaarlijkse centrale bankenbijeenkomst in Jackson Hole in Wyoming.

De markt hoopt inzicht te krijgen in toekomstige renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank en hoopt vooral ook te horen hoe groot de renteverhoging in september wordt. Marktkenners twijfelen echter of Powell daar dieper op in zal gaan.

Fed-bestuurder Patrick Harker van de Philadelphia Fed, die dit jaar geen stemrecht heeft, zei donderdag dat de federal funds rate verder omhoog kan tot boven de 3,40 procent, en dat de Fed daarna een tijdje moet wachten met vervolgstappen.

Als de rentes boven de 3,4 procent komen, gaat de economie dit merken, aldus Harker.

De CME FedWatch Tool schat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten momenteel in op 39,5 procent en de kans op een verhoging met 75 punten op 60,5 procent.

"De markt is de afgelopen dagen steeds nerveuzer geworden over de toespraak van Powell en heeft de obligatierendementen fors zien stijgen in de verwachting dat hij een agressieve boodschap zal afgeven", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag wel licht lager op 3,03 procent, terwijl de 30-jarige rente daalde tot 3,24 procent. De tweejarige variant steeg naar 3,40 procent.

De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 92,52 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,5 procent goedkoper. De gasprijzen zijn donderdag weer gestegen.

Oliehandelaren zijn "gefocust op twee dingen", volgens Aslam. "Dat is de mogelijkheid dat er een Iraanse nucleaire deal komt en nog belangrijker, hoe de productie van het OPEC-kartel zich zal ontwikkelen", aldus de marktanalist.

Bedrijfsnieuws

Nvidia sloot zo'n 4 procent hoger. Het techbedrijf presteerde het afgelopen kwartaal in lijn met een eerder afgegeven winstwaarschuwing, terwijl de omzetverwachting voor het lopende kwartaal tegenviel.

Peloton daalde bijna 19 procent na cijfers. De Amerikaanse leverancier van fitnessapparatuur is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, nadat de omzet daalde. Peloton waarschuwde ook dat het gedurende enkele maanden meer geld zal uitgeven dan er binnenkomt.

Salesforce boekte het afgelopen kwartaal een fors lagere nettowinst, maar op een hogere omzet. De winstdaling was met name het resultaat van hogere bedrijfskosten. Het aandeel verloor zo'n 4 procent.

Snowflake behaalde het afgelopen kwartaal een hoger dan verwachte omzet en verhoogde ook zijn omzetverwachtingen voor het hele boekjaar. Het aandeel steeg 23 procent.

GameStop daalde rond de 2 procent. De videogame-retailers verhoogt de compensatie voor sommige winkelmedewerkers met aandelen en loonsverhogingen in een poging de werknemers in zijn winkels te motiveren en te behouden.

Apple onthult op 7 september aanstaande vermoedelijk de iPhone 14, meldde de Wall Street Journal donderdag op basis van een uitnodiging die het techbedrijf heeft rondgestuurd. Het aandeel steeg zo'n 1,5 procent.

Tesla daalde bijna een half procent op 296 dollar na de aandelensplitsing van elk bestaand naar drie nieuwe aandelen die is doorgevoerd.

S&P 500 index 4.199,12 (+1,4%)

Dow Jones index 33.291,78 (+1,0%)

Nasdaq Composite 12.639,27 (+1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag in het groen.

Nikkei 225 28.665,33 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.249,04 (+0,1%)

Hang Seng 20.108,75 (+0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9964. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 0,9980.

USD/JPY Yen 136,81

EUR/USD Euro 0,9964

EUR/JPY Yen 136,30

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - September (Dld)

08:45 Consumenten- en ondernemersvertrouwen - Augustus (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Juli (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Augustus def. (VS)

16:00 Toespraak Powell op Jackson Hole-bijeenkomst (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten