Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 92,52 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,5 procent goedkoper. De gasprijzen zijn donderdag weer gestegen. Oliehandelaren zijn "gefocust op twee dingen", volgens Naeem Aslam van AvaTrade. "Dat is de mogelijkheid dat er een Iraanse nucleaire deal komt en nog belangrijker, hoe de productie van het OPEC-kartel zich zal ontwikkelen", aldus de marktanalist. "De toon van de VS en hun Europese bondgenoten lijkt zeer positief", wat aangeeft dat er waarschijnlijk een deal zal worden bereikt, zei Aslam over de onderhandelingen met Iran. Ondertussen praat Saoedi-Arabië over het verlagen van de productie van de OPEC, volgens Aslam, waarmee het kartel antwoord lijkt te geven op een belangrijke vraag van oliebeleggers, namelijk wat er gebeurt wanneer er meer Iraanse olie op de markt komt, zei de marktanalist. De markt vreest dat vraag en aanbod hierdoor verder destabiliseren. Op 5 september komt OPEC+ weer bijeen voor een vergadering. In het algemeen zijn de markten afwachtend, benieuwd naar de toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell op vrijdag, volgens marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management. De olieprijzen kunnen reageren op bewegingen van de dollar. De greenback stijgt mogelijk als Powell erop hint dat de centrale bank niet van zijn huidige agressieve koers zal afwijken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.