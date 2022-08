Ajax loot Liverpool, Napoli en Rangers in Champions League Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft Liverpool, Napoli en Rangers FC geloot voor de poulefase van de UEFA Champions League. Dit werd donderdagavond bekend. De eerste duels in de groepsfase van het miljoenenbal worden gespeeld op dinsdag 6 en woensdag 7 september. Het aandeel van de Amsterdamse voetbalclub sloot donderdag ruim 2 procent hoger op 14,35 euro. Beleggers nemen al dagen een voorschot op een mogelijk monsterbod op Antony door Manchester United. Bron: ABM Financial News

