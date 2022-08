Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent op 433,36 punten, de Duitse DAX steeg 0,4 procent op 13.271,96 punten, de Franse CAC 40 verloor 0,1 procent tot 6.381,56 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,1 procent in het groen bij een slot van 7.479,74 punten.

Na een aanvankelijk sterke start vielen de markten in Europa terug vanaf het hoogste punt van de dag, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De beurzen begonnen de dag in navolging van een sterke Aziatische sessie positief door een omvangrijk stimuleringsprogramma dat China aankondigde.

Hewson vraagt zich echter af in hoeverre het pakket ter waarde van 146 miljard dollar effectief zal blijken, zolang Beijing doorgaat met het opleggen van coronabeperkingen.

"Het is vergelijkbaar met het constant starten, stoppen en herstarten van een auto, zonder tussendoor een ritje te maken. Uiteindelijk krijg je een lege accu", aldus Hewson.

De aanhoudend hoge gasprijzen in Europa beperkten donderdag de beweging omhoog voor de Europese beurzen, aldus de marktanalist. De Dutch TTF gasfuture steeg vandaag bijna 8,5 procent.

De Duitse Ifo index viel mee. Het Duitse ondernemersklimaat is in augustus nauwelijks verder verslechterd. De Ifo-index ging van 88,7 naar 88,5. Er was gerekend op een indexdaling tot 87,2. En de Duitse economie is in het tweede kwartaal toch licht gegroeid, met 0,1 procent, meldde Destatis. Eerder kwam men uit op een nulgroei.

"Hiermee wordt de kans op een serieuze recessie in de eurozone kleiner", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die wel benadrukte dat de kans op een recessie in het algemeen nog steeds groot is.

De Europese Centrale Bank heeft tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering de rente sneller verhoogd dan verwacht, om te laten zien dat ze in staat is om te reageren op een sneller dan verwachte stijging van de inflatie. Dat bleek donderdag uit de notulen van de vergadering van 20 en 21 juli.

Duidelijkheid scheppen over een sterker dan verwachte renteverhoging was belangrijker dan de onzekerheid van een rentestap die niet was ingecalculeerd door de markt.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING benadrukken de ECB-notulen de vastberadenheid om de renteverhogingen voort te zetten.

Brzeski verwacht wel een minder agressieve benadering van de ECB dan de Fed en dat wat de markten momenteel inprijzen. ING gaat uit van een verhoging met 50 basispunten in september, gevolgd door een pauze tot het voorjaar van 2023.

"Een recessie, een energiecrisis in de winter en een aanhoudende oorlog pleitten simpelweg tegen al te agressieve renteverhogingen", aldus de econoom van ING.

De euro/dollar handelde donderdag richting het slot op 0,9965. WTI-olie kost zo'n 94 dollar per vat en is daarmee een procent goedkoper dan woensdag.



Bedrijfsnieuws

De Zwitserse farmaceut Novartis heeft plannen om het onderdeel Sandoz geheel af te splitsen en een notering aan de beurs in Zwitserland en in New York te geven. Novartis daalde bijna een procent.

In Frankfurt deed Siemens Healthineers goede zaken, met een winst van ruim 2 procent. HelloFresh en Vonovia verloren in de DAX rond de 2 procent.

In de Franse CAC 40 ging Unibail-Rodamco-Westfield duidelijk aan kop, met een plus van bijna 4 procent. Schneider Electric en Alstom beleefden een slechte dag in Parijs en verloren bijna 2 procent.

In Amsterdam viel het aandeel Prosus op met een koerswinst van bijna 6,5 procent. Het aandeel Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, won donderdag zo'n 5 procent in koers. Ook andere Aziatische techaandelen waren in trek.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren donderdag rond het Europese slot tot een procent in de plus.