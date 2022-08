Nettovermogenswaarde HAL daalt

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in de eerste zes maanden van dit jaar zien dalen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de investeringsmaatschappij.

De nettovermogenswaarde daalde met 56 miljoen euro ten opzichte van eind 2021 tot 12.811 miljoen euro. Per aandeel noteerde de nettovermogenswaarde op 144,60 euro.

Eind juni bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde ondernemingen, te weten Vopak, Boskalis, Safilo en SBM Offshore, 4,5 miljard euro, tegen 4,3 miljard euro eind 2021.

Onder de streep resteerde voor HAL een nettoverlies van 161 miljoen euro, of 1,86 euro per aandeel, tegenover een winst van 597 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

"De daling is voornamelijk het gevolg van buitengewone lasten bij Vopak en een afwaardering van goodwill met betrekking tot de Pro Gamers Group, alsmede de winstbijdrage van GrandVision gedurende het eerste halfjaar 2021", zei HAL.

De halfjaaromzet van niet-beursgenoteerde ondernemingen bedroeg ruim 2,8 miljard euro tegen 2,3 miljard euro een jaar eerder. Exclusief het effect van acquisities en op basis van constante wisselkoersen steeg de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met 8 procent.

Eind juni bedroeg de liquiditeitenportefeuille 4,9 miljard euro ten opzichte van 5,6 miljard eind 2021.

Overname Boskalis

Eind juli maakte HAL bekend dat het alle goedkeuringen binnen heeft van toezichthouders voor de overname van Boskalis. Boskalis besprak de voorgenomen overname door HAL woensdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Nu HAL alle benodigde goedkeuringen heeft verkregen, is "de verkoop aan HAL van de aandelen Boskalis die door de Stichting zijn verkregen, of zullen worden verkregen, uit hoofde van de block-trade agreement van 10 maart 2022, onvoorwaardelijk geworden. Deze aandelen zullen door de Stichting op of kort na het einde van de acceptatieperiode aan HAL worden overgedragen. Op dit moment houden HAL en de Stichting circa 55,6 procent van de uitstaande aandelen Boskalis.

De acceptatieperiode van het bod loopt nog tot 2 september 2022. Afwikkeling wordt verwacht in het derde kwartaal, aldus HAL.

Outlook

HAL sprak opnieuw geen concrete verwachting uit voor de nettowinst dit jaar. Bij de cijfers over het eerste kwartaal meldde de investeerder al dat de winst dit jaar "aanzienlijk lager" zal uitvallen dan vorig jaar, vanwege de winst die toen is gerealiseerd bij de verkoop van het belang in GrandVision in 2021, van 3,5 miljard euro.