Prosus uitblinker in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten onder aanvoering van Prosus.



De AEX index steeg 718,25 procent tot 0,6 punten, terwijl de AMX een winst van 0,9 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,5 procent.

De ogen zijn donderdag gefocust op Jackson Hole in Wyoming, waar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale banken is begonnen.

"Beleggers wachten vooral op meer duidelijkheid van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, die ze hopen te krijgen met de toespraak van voorzitter Jerome Powell morgen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Het sentiment kreeg donderdag ook een 'boost' van extra stimuleringsmaatregelen in China, waaronder een stimuleringspakket van 146 miljard dollar voor met name infrastructuur.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal toch is gegroeid. Het bruto binnenlands product steeg met 0,1 procent, nadat een voorlopig cijfer nog wees op een nulgroei.

Het Duitse ondernemersklimaat is in augustus gedaald, maar minder sterk dan gevreesd.

De Europese Centrale Bank heeft tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering de rente sneller verhoogd dan verwacht, om te laten zien dat het in staat is om adequaat te reageren op een sneller dan verwachte stijging van de inflatie, bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB. Over het tempo van de komende renteverhogingen lieten de notulen zich niet uit.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal minder is gekrompen dan bij een eerdere raming werd gemeld. Het bruto binnenlands product daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis met 0,6 procent, terwijl de krimp eerder nog werd geraamd op 0,9 procent. De PCE prijsindex steeg in het tweede kwartaal met 7,1 procent, terwijl de kernprijsindex 4,4 procent bedroeg. Vrijdag volgt de PCE index voor juli. Naast de woorden van Powell is dit waar de markt morgen op let.

De euro/dollar noteerde op 0,9969. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0013 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9965 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 6,4 procent. In Hongkong steeg Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, bijna 5 procent. Ook andere Aziatische techbedrijven deden het goed.



Unibail-Rodamco-Westfield eindigde met een winst van 3,9 procent, na de afronding van de verkoop van een Amerikaans winkelcentrum, en ArcelorMittal steeg 1,6 procent. Heineken was met een verlies van 3,3 procent de sterkste daler.

In de Midkap ging Alfen ruim aan kop. De laadpalenfabrikant steeg 10,4 procent, na cijfers. De omzetverwachting voor dit jaar kon fors omhoog na snelle groei in het tweede kwartaal, waarbij het resultaat verdubbelde. Alfen rekent nu voor 2022 op 410 tot 470 miljoen euro omzet, in plaats van 350 tot 420 miljoen, na een golf aan projecten voor auto-oplaadpunten na de coronacrisis in de eerste helft van het jaar.

OCI won 5,1 procent. Het Noorse kunstmest- en chemiebedrijf Yara perkt zijn productiecapaciteit voor ammoniak in vanwege de recordhoge gasprijzen.



AMG steeg 0,8 pocent, terwijl Corbion 0,8 procent verloor.

Smallcapper Van Lanschot Kempen boekte in de eerste helft van dit jaar minder winst, door een voorziening in het eerste kwartaal, terwijl er wel veel nieuw beheerd vermogen binnenkwam. Het aandeel van de bank werd 0,9 procent meer waard.



Lazard Frères Gestion heeft een belang in Brill opgebouwd van 4,3 procent. Het aandeel eindigde 0,8 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.162,56 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.