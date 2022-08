Video: beste kansen voor dollaraandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen zijn gezien de hoge inflatie een uitstekende belegging, waarbij de voorkeur uitgaat naar dollarbeleggingen. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera tegen ABM Financial News. Ondanks alle negatieve ontwikkelingen, zoals de hoge inflatie, de gestegen rente, de oorlog in Oekraïne, hoge energie- en graanprijzen en de problemen in de aanvoerketen, liggen de markten er volgens de vermogensbeheerder redelijk bij. "Meevallende bedrijfscijfers geven de beurs steun. Bovendien is geld hebben, vanwege de hoge inflatie, een dure zaak. In dat scenario passen aandelen als een uitstekende beslissing", zei Van Eerden. "Met een mooie aandelenportefeuille zal je zien dat je op lange termijn zeker een mooi rendement gaat behalen." Klik hier voor: beste kansen voor dollaraandelen Bron: ABM Financial News

