PostNL neemt duizenden bezorgers extra in dienst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL neemt de komende jaren duizenden pakketbezorgers extra zelf in dienst. Dit meldde het post- en pakketbedrijf donderdag. Het doel is dat op termijn minimaal de helft van alle pakketten in Nederland wordt bezorgd door pakketbezorgers die in dienst zijn bij PostNL. Dat zijn nu 1.900 mensen en dat gaat naar ongeveer 6.000. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.