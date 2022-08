Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,4 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,6 procent te winnen.

Wall Street kijkt donderdag reikhalzend uit naar de start van de jaarlijkse bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole in Wyoming. Daarbij wordt met name uitgekeken naar de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag, waarbij de markt inzicht hoopt te krijgen in de richting van het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank na een reeks stevige renteverhogingen. De markt hoopt vooral te horen hoe groot de renteverhoging in september wordt.

De CME FedWatch Tool schat een verhoging van 50 basispunten momenteel in op 43,5 procent en de kans op een verhoging met 75 punten op 56,5 procent.

"De markt is de afgelopen dagen steeds nerveuzer geworden over de toespraak van Powell en heeft de obligatierendementen fors zien stijgen in de verwachting dat hij een agressieve boodschap zal afgeven", zei martkanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Het sentiment kreeg donderdag tevens een 'boost' van extra stimuleringsmaatregelen in China, waaronder een stimuleringspakket van 146 miljard dollar voor met name infrastructuur.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal minder is gekrompen dan bij een eerdere raming werd gemeld. Het bruto binnenlands product daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis met 0,6 procent, terwijl de krimp eerder nog werd geraamd op 0,9 procent. De PCE prijsindex steeg in het tweede kwartaal met 7,1 procent, terwijl de kernprijsindex 4,4 procent bedroeg.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald met 2.000 tot 243.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 255.000 aanvragen. Het cijfer van een week eerder werd vandaag met 5.000 neerwaarts bijgesteld naar 245.000.

De euro/dollar noteerde op 0,9965. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0013 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9965 op de borden.

Olie werd donderdag tot 0,2 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Nvidia noteerde voorbeurs 3,3 procent lager. Het techbedrijf presteerde het afgelopen kwartaal in lijn met een eerder afgegeven winstwaarschuwing, terwijl de omzetverwachting voor het lopende kwartaal teleurstelde.

Peloton daalde 12,3 procent na cijfers. De Amerikaanse leverancier van fitnessapparatuur is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, nadat de omzet daalde. Peloton waarschuwde ook dat het gedurende enkele maanden meer geld zal uitgeven dan er binnenkomt.



Salesforce boekte het afgelopen kwartaal een fors lagere nettowinst, maar op een hogere omzet. De winstdaling was met name het resultaat van hogere bedrijfskosten. Het aandeel daalde voorbeurs 7,5 procent.

Snowflake behaalde het afgelopen kwartaal een hoger dan verwachte omzet en verhoogde ook zijn omzetverwachtingen voor het hele boekjaar. Het aandeel won voorbeurs liefst 20,1 procent.

GameStop steeg voorbeurs 0,3 procent. De videogame-retailers verhoogt de compensatie voor sommige winkelmedewerkers met aandelen en loonsverhogingen in een poging de werknemers in zijn winkels te motiveren en te behouden.

Techaandelen in Hongkong hadden een goede dag, met stevige koerswinsten. Aanvankelijk bleef de beurs in Hongkong dicht vanwege een storm. Nadat de handel werd hervat spoten de koersen hoger. Alibaba lijkt vanmiddag 4,1 procent hoger te openen in Amerika en JD.com 4,7 procent.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 4.140,77 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 32.969,23 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 12.431,53 punten.