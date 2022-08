Amerikaanse economie krimpt minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gekrompen, maar minder hard dan in een eerste raming werd gemeld. Dit bleek donderdag uit een tweede raming van het Amerikaanse ministerie van handel.

Het bruto binnenlands product daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis met 0,6 procent. Bij de eerste raming werd nog uitgegaan van een krimp met 0,9 procent, terwijl de markt juist rekende op een krimp van 0,5 procent.

In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie met 1,6 procent, terwijl de groei in het vierde kwartaal van vorig jaar nog 6,9 procent bedroeg.

De PCE prijsindex steeg in het tweede kwartaal met 7,1 procent, wat gelijk is aan het voorgaande kwartaal en in lijn is met de vorige raming.

De kernprijsindex, dat wil zeggen zonder voeding en energie, steeg met 4,4 procent, wat eveneens gelijk was aan de eerste raming. Dit was 5,2 procent in het eerste kwartaal.